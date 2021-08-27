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Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 19:01
Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото) У Києві відкрився нашумівший урбан-парк (фото: прес-служба ВДНГ)
Автор: Дмитрий Войналович

У Києві на ВДНГ розпочав роботу найбільший урбан-парк країни. Локація - перша частина наймасштабнішого і найсучаснішого спортивного кластера на території "Експоцентру України".

Перші фото нашумівшого спортивного парку і що там можна робити уже сьогодні - дивіться й читайте у нашому матеріалі далі.

Як потрапити в урбан-парк і що там є

Відомо, що при проєктуванні локацій парку враховувалися побажання не лише користувачів соціальних мереж, але й професійних атлетів України. Вхід до урбан-парку ВДНГ - вільний цілодобово.

Сьогодні для відвідувачів уже доступні такі локації:

  • бетонний скейт-парк площею 3000 кв. м (для екстремальних вуличних культур: скейтбордингу, трюкового самоката, BMX, роллерблейдінга).
  • стритфутбольний спот (для тренувань з вуличного футболу: 3х3, панни, фристайлу)
  • стритбольний спот (для тренування зі стритболу та баскетболу 3х3 і 5х5)
  • стритденс & івент-спот площею 500 кв. м (для занять вуличними танцями: брейком, хіп-хоп денсом, денс-холом, хаусом, папінго, локінгом тощо)
  • стритворкаут-спот (тут проводитимуть фанову стритворкаут-активність, тренування, майстер-класи, а також всеукраїнські джеми й батли зі стритворкауту)
  • паркур-спот (тут будуть проходити вуличні тренування з паркуру, майстер-класи, зйомки паркур-контенту, а також проводиться всеукраїнські джеми та батли зі паркурворкауту).

Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)Ось так виглядає спортивний парк у Києві, про який усі говорять (фото)

У Києві відкрився нашумівший урбан-парк (фото: прес-служба ВДНГ)

Найближчим часом урбан-парк на ВДНГ планують розширити на ще кілька локацій.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися фото "капсульних плацкартів" від Укрзалізниці.

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