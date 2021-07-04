Как выглядит самое бюджетное жилье в Одессе: интерьер просто поражает

Курортный сезон уже почти в самом разгаре и украинцы активно планируют поездки в южных направлениях. Цены за комфортное жилье со всем необходимым "кусаются", а если сюда добавить стоимость проезда и развлечения на семью, к примеру, из четырех человек – то такой отдых назвать бюджетным уже выйдет.

Как выглядит самое бюджетное жилье на курортах в Одесской области, рассказали в материале Dnepr.info.

Частный сектор предлагает уютные комнатки с удобствами на улице и общей кухней на несколько компаний. Максимум, что могут предложить гостям – кровать, тумбочку, вешалку кондиционер (или вентилятор) + интернет.

Комплекс "Дворик" в Затоке. За ночь для одного человека – 275 гривен в сутки. За двоих – 450 гривен за одну ночь.

Гостевой двор "Лиманская". Бюджетный номер – от 320 гривен. В комнатах есть минимум мебели. Удобства и кухня – общие с другими постояльцами. Во дворе есть парковка и детская площадка.

Гостиница "Голубая лагуна" в Коблево. В номере за 300 гривен в сутки есть вентилятор, двуспальная кровать, вешалка и интернет. Удобства и кухня общие, столовая – в виде столиков на улице. Телевизор – на общей кухне.

Мини-отель "12 месяцев" рядом с Аркадией. Номер с кондиционером стоит от 350 гривен в сутки. Кухни нет, но рядом полно кафе и ресторанов. До пляжа идти минут 10.

Гостиница "Гостевой дом Грязи лимана". Комната для одного стоит от 400 гривен в сутки. Небольшие апартаменты с кондиционером, холодильником, телевизором и диваном-кроватью. Удобства общие – на этаже. За двухместный номер придется отдать уже 550 гривен в сутки. Есть общая кухня, парковка и интернет. До моря – 4 км, остановка транспорта рядом. До центра Одессы – 8 км.

Комната в квартире с хозяевами в районе Лузановки обойдется от 400 гривен в сутки. У туристов балкон, терраса, в комнате кровати, микроволновка, электрочайник, постельное белье и туалетные принадлежности. Удобства и кухня – общие с хозяевами. До центра Одессы – 10 км.

Кемпинг в районе Ланжерона и Отрады обойдется от 400 гривен в сутки. В комнате есть кровать, вентилятор, шкаф. Удобства и кухня – общие. Для гостей есть интернет, стиральная машина, утюг и даже кофемашина.

Гостиница "Звезда" в центре Одессы. Номер без окон, но с удобствами, интернетом и телевизором обойдется в 450 гривен. Питаться можно в баре отеля. До пляжа 10 минут общественным транспортом.

Кемпинг "Комната у моря" – менее 1 км от морского пляжа в Одессе. Есть парковка, можно готовить барбекю. В каждом номере есть кровать, вешалка и интернет. Есть кухня с холодильником. За номер хотят 450 гривен в сутки.