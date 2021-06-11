Как выглядит бюджетное жилье на украинских морских курортах: вся прелесть отдыха за 100-150 гривен

Украинцы в 2021 году собираются провести летний отпуск на отечественных курортах страны. Кто-то не готов переплачивать за путевки за границу, а кто-то не может себе позволить такой отдых. И соответственно, на украинских курортах такие туристы будут искать более бюджетные варианты.

Как выглядят комнаты в бюджетных номерах на морях в Украине показали на фото в издании Dnepr.info.

Поселок Степановка

В поселке Степановка Первая на побережье Азовского моря цены на жилье стартуют от 100 гривен. Этот поселок находится недалеко от популярной Кирилловки. Кроме моря отдыхающим доступен также и Молочный лиман. Считается, что тут экологически чистый воздух, а песчаные пляжи – чистые.

Развитой инфраструктуры в Степановке нет, но есть рынок, кафе, магазины и в доступности – "Приазовский национальный природный парк", а также поездки в "Асканию-Нову" и на остров Бирючий.

В Степановке есть пансионаты и базы отдыха. Стандартный номер стоит 100 гривен в сутки с человека. За эти деньги в номере есть кровать, вентилятор, холодильник, посуда. Душ и туалет – по коридору. Питание – в кафе на территории.

В частном секторе жилье обойдется чуть дороже – от 120-130 гривен с человека в сутки. За эти деньги можно арендовать небольшую комнату для сна, где стоит кровать, вентилятор, есть интернет и возле дома – место для машины. Готовить еду можно на общей кухне, душ и туалет во дворе. До пляжа – 3 минуты.

Есть номера и по дороже – 150 гривен. Это комната с телевизором и холодильником. Но душ с туалетом – на территории, общая кухня.

Самые экономные номера на Азовском море

Геническ

Еще один курорт на Азовском море, но с развитой инфраструктурой. В городе есть супермаркеты, рестораны, ночные клубы, кафе, рынки, аквапарк, дельфинарий и зоопарк. Рядом с городом есть лечебные озера с рапой и грязями.

Самое дешевое жилье в Геническе от 80 гривен в сутки за одного человека. За эти деньги вы получите кровать с бабушкиными коврами на стенке. Кухня, ванная и туалет – общие. До пляжа 15 минут пешком.

Скадовск

Комнаты у моря стартуют от 80-150 гривен в сутки с человека. За эти деньги туристы получают кровать, телевизор и холодильник. За кондиционер – чуть дороже. Удобства и кухня общие. Есть места для парковки авто и интернет. До моря – 5-15 минут пешком.

Как выглядят самые дешевые номера на морских курортах

Кирилловка

А вот отдых в Кирилловке в этом году начнет "кусаться" – самые дешевые апартаменты стартуют от 200 гривен в сутки за человека. Но таких крайне мало и небольшая комнатка на курорте уже предлагается от 300-400 гривен.

Кроме того, местная власть повысила ставки туристического сбора – теперь за одного человека будут брать 7 гривен 20 копеек в сутки. Сбор будут оплачивать жители Кирилловки и владельцы баз отдыха. Туристы смогут самостоятельно оплачивать это сбор, но в стоимость путевок он не входит. А вот за неуплату можно получить штраф в размере 850 гривен.

Федотова коса

На Федотовой Косе можно арендовать деревянный домик прямо на пляже. Стоимость – 250 гривен с человека. До моря – 10 метров. На базе есть столовая с системой "шведский стол". В домике есть кровати, стол со стульями, тумбочки, вентиляторы или кондиционеры. Летний душ и туалеты – на территории.

На Федотовой косе можно арендовать целый домик