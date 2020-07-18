Как выглядит Нантский собор после пожара: появились фото изнутри

Пожар в Нантском соборе святого Петра и Павла во Франции причинил значительный ущерб средневековому сооружению и памятнику архитектуры. Прокуратура сейчас рассматривает инцидент 18 июля как преступное деяние.

В крупнейшей 63-метровой готической церкви исторической Бретани, которая только на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери, огнем был уничтожен грандиозный орган XVII века работы Жака Жирардо, разбиты витражи восточного фасада XV века.

В сети показали фото, как после пожара выглядит древний собор изнутри. Кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

Отметим, что прокуратура в Нанте не исключает умышленный поджог собора. Дело в том, что

Нантский собор Петра и Павла после пожара (фото: t.me/breakingmash)

Сообщается, что возгорание было неконтролируемым и огонь быстро распространился по зданию. На месте работали более 100 спасателей.

Сейчас пожар удалось локализовать и потушить, сообщил представитель пожарной службы Жером Лангуа в эфире телеканала BFM TV.

В настоящее время продолжается расследование, правоохранители подробности пока не разглашают.

Собор Петра и Павла в Нанте после пожара (фото: t.me/breakingmash)

Нантский кафедральный собор Петра и Павла строился на протяжении 457 лет - с 1434 по 1891 год. Собор сильно пострадал от взрыва в одной из башен замка герцогов Бретани в 1800 году и бомбардировок в 1944 году. В 1972 году под крышей собора начался сильный пожар, который разрушил значительную часть несущих конструкций.

Примечательно, что нынешний пожар в средневековом соборе произошел через год после еще одного возгорания - в соборе в Париже знаменитого Нотр-Дам де Пари.