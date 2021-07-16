Вот так выглядит монета, за которую в Украине дерутся коллекционеры: фото и цены
В Украине за редкую нестандартную монету номиналом 15 копеек выпуска 1992 года нумизматы устраивают настоящую охоту, и на сайтах объявлений можно увидеть весьма дорогостоящие предложения. Дело в том, что изделия из нетипичных сплавов, с оригинальным рисунком или появившиеся при ошибках чеканки являются особенно востребованными - как в случае с этой монетой.
В чем уникальность таких 15 копеек и за сколько экземпляр можно продать - читайте в материале ниже.
История "драгоценной" монетки
Хотя первые украинские деньги начали изготавливать в 1991 году, первая "мелочь" была отчеканена в 1992-м. Монетки номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек были привычными, но также появлялись и экспериментальные деньги - 15-копеечные монеты.
Так выглядит уникальная украинская монета 15 копеек 1992 года (фото: maanimo.ua)
Кстати, изначально, в перечень обиходных монет Украины должны были входить копейки номиналом 3 и 15 - тогда же в 1992 году на Луганском Машиностроительном заводе отчеканили несколько пробных 15 копеек, но в обиход они не поступали, отмечают на специализированном сайте по нумизматике и кладоискательству Vmonetah.com.
После того как специалисты сопоставили затраты на чеканку из латуни и большое количество номиналов, было решено отказаться от чеканки монет в 3 и 15 копеек.
За монеткой 15 копеек 1992 года - настоящая "охота" (фото: prom.ua)
Нужно сказать, что тираж, какой отчеканили тогда на пробу, сейчас уже неизвестен. Впоследствии заготовки для монеты вырубались тысячами, и никто даже не догадывался, что монета станет редкой, за которую коллекционеры готовы выложить кругленькую сумму.
Материал, из которого изготавливались пробники, мог быть алюминиевым, из стали немагнитной, а также светлой латуни.
Сколько стоит редкая 15-копеечная монета
Сейчас такие 15 копеек 1992 года относится к редким экземплярам. Цены за них доходят до 15 тысяч гривен.
Впрочем, на просторах сайта объявлений OLX можно встретить предложения значительно дешевле. В частности, от нескольких десятков гривен до 5 тысяч.
Цены на редкие 15 копеек 1992 года существенно отличаются (фото: olx.ua)
Ранее мы рассказывали о том, что за особенную 1-гривневую монету 1992 года можно получить около 15-30 тысяч гривен.
А также показывали, за какую 1-копеечную монету можно продать за 15 тысяч гривен.