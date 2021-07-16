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Ось так виглядає монета, за яку в Україні б'ються колекціонери: фото і ціни

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П'ятниця 16 липня 2021 22:01
Ось так виглядає монета, за яку в Україні б'ються колекціонери: фото і ціни Фото: в Україні монету номіналом 15 копійок можна отримати великі гроші (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні за рідкісну нестандартну монету номіналом 15 копійок випуску 1992 року нумізмати влаштовують справжнє полювання, і на сайтах оголошень можна побачити досить дорогі пропозиції. Річ у тому, що вироби з нетипових сплавів, з оригінальним малюнком або ті, що з'явилися при помилках карбування, є особливо затребуваними - як у випадку з цією монетою.

У чому унікальність таких 15 копійок і за скільки екземпляр можна продати - читайте в матеріалі нижче.

Історія "дорогоцінної" монетки

Хоча перші українські гроші почали виготовляти в 1991 році, перший "дріб'язок" була викарбувана в 1992-му. Монетки номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок були звичними, але також з'являлися й експериментальні гроші - 15-копійчані монети.

Ось так виглядає монета, за яку в Україні б'ються колекціонери: фото і ціни

Так виглядає унікальна українська монета 15 копійок 1992 року (фото: maanimo.ua)

До речі, спочатку, в перелік повсякденних монет України повинні були входити копійки номіналом 3 і 15 - тоді ж у 1992 році на Луганському машинобудівному заводі викарбували кілька пробних 15 копійок, але в ужиток вони не надходили, зазначають на спеціалізованому сайті з нумізматики й шукачів скарбів Vmonetah.com.

Після того як фахівці зіставили витрати на карбування з латуні та велику кількість номіналів, було вирішено відмовитися від карбування монет в 3 і 15 копійок.

Ось так виглядає монета, за яку в Україні б'ються колекціонери: фото і ціниОсь так виглядає монета, за яку в Україні б'ються колекціонери: фото і ціни

За монеткою 15 копійок 1992 року - справжнє "полювання" (фото: prom.ua)

Потрібно сказати, що тираж, який викарбували тоді на пробу, зараз вже невідомий. Згодом заготовки для монети вирубувалися тисячами, і ніхто навіть не здогадувався, що монета стане рідкісною, за яку колекціонери готові викласти кругленьку суму.

Матеріал, з якого виготовлялися пробники, міг бути алюмінієвим, зі сталі немагнітної, а також світлої латуні.

Скільки коштує рідкісна 15-копійчана монета

Зараз такі 15 копійок 1992 року відноситься до рідкісних екземплярів. Ціни за них доходять до 15 тисяч гривень.

Втім, на просторах сайту оголошень OLX можна зустріти пропозиції значно дешевше. Зокрема, від кількох десятків гривень до 5 тисяч.

Ось так виглядає монета, за яку в Україні б'ються колекціонери: фото і ціниОсь так виглядає монета, за яку в Україні б'ються колекціонери: фото і ціни

Ціни на рідкісні 15 копійок 1992 року істотно відрізняються (фото :olx.ua)

Раніше ми розповідали про те, що за особливу 1-гривневу монету 1992 року можна отримати близько 15-30 тисяч гривень.

А також показували, за яку 1-копійчану монету можна продати за 15 тисяч гривень.

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