Как выглядит монета, за которую в Украине дают тысячи гривен (фото)

Редчайшая монета номиналом 25 копеек, датированная 1992 годом, стала объектом "охоты" украинских нумизматов и коллекционеров, и за ее готовы заплатить тысячи гривен. Особенность монетки в наличии небольшого дефекта на аверсе.

Как выглядит такая драгоценность, и во сколько ее оценивают специалисты на аукционе и в объявлениях - читайте в материале ниже.

Сейчас в Украине монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек выведены из оборота, но некоторые фактически стали только ценнее. Речь идет о редких нестандартных монетах, от экспериментальных выпусков, с определенным браком или из дорогостоящих сплавов, с особенностями штемпеля, а также сочетания разных штампов аверса и реверса.

В данном случае говорится о 25-копеечной монете от 1992-го с дефектом на букве "о" в надписи "копеек" в виде небольшого хвостика, а от буквы "й" имеется соединение с буквой "о". Предложенная цена за такую денежку - 10 тысяч гривен.

На сайте Crafta, специализирующемся на реализации монет, такой лот выглядит так:

Уникальная в Украине монета 25 копеек 1992 года (фото: crafta.ua)

При этом на сайте бесплатных объявлений OLX можно встретить массу предложений о покупке/продаже монеты такого номинала и года выпуска. Цены в пропозициях: от нескольких сотен гривен до 8,5 тысяч.

Монеты номиналом 25 копеек 1992 года выпуска (фото: olx.ua)

Отметим, что среди нумизматов ценится подобные 25-копеечные монеты именно с крупным гуртом. Если гурт мелкий - это разновидность 2БАм, ее стоимость равна номиналу.

Как указывают специалисты на сайте Monety.in.ua, на аукционах часто разновидность 2БАк продают вместе с 2БВк, у которой в гроздях №7 и 8 черенок не примыкает к ягоде.

Часто нумизматы покупают браки, пробные монеты в "неродном металле". Поэтому владельцам монет 25 копеек рекомендуют обратить внимание на соотношение реверса к аверсу - если одна сторона перевернута по отношению к другой, такую монету также можно продать значительно дороже номинала.