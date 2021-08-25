Як виглядає монета, за яку в Україні дають тисячі гривень (фото)

Рідкісна монета номіналом 25 копійок, датована 1992 роком, стала об'єктом "полювання" українських нумізматів і колекціонерів, і за її готові заплатити тисячі гривень. Особливість монетки в наявності невеликого дефекту на аверсі.

Як виглядає така коштовність, і у скільки її оцінюють фахівці на аукціоні та в оголошеннях - читайте в матеріалі нижче.

Зараз в Україні монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок виведені з обігу, але деякі фактично стали тільки ціннішими. Йдеться про рідкісні нестандартні монети, від експериментальних випусків, з певним браком або з дорогих сплавів, з особливостями штемпеля, а також поєднання різних штампів аверсу і реверсу.

В цьому випадку йдеться про 25-копійчану монету від 1992-го з дефектом на букві "о" в написі "копійок" у вигляді невеликого хвостика, а від букви "й" є з'єднання з буквою "о". Запропонована ціна за такий грошик - 10 тисяч гривень.

На сайті Crafta, що спеціалізується на реалізації монет, такий лот виглядає так:

Унікальна в Україні монета 25 копійок 1992 року (фото: crafta.ua)

При цьому на сайті безкоштовних оголошень OLX можна зустріти масу пропозицій про покупку/продаж монети такого номіналу і року випуску. Ціни в пропозиціях: від кількох сотень гривень до 8,5 тисяч.

Монети номіналом 25 копійок 1992 року випуску (фото: olx.ua)

Зауважимо, що серед нумізматів цінується подібні 25-копійчані монети саме з великим гуртом. Якщо гурт дрібний - це різновид 2БАм, її вартість дорівнює номіналу.

Як вказують фахівці на сайті Monety.in.ua, на аукціонах часто різновид 2БАк продають разом з 2БВк, у якій в гронах №7 і 8 держак не примикає до ягоди.

Часто нумізмати купують браковані, пробні монети в "нерідному металі". Тому власникам монет 25 копійок рекомендують звернути увагу на співвідношення реверсу до аверсу - якщо одна сторона перевернута відносно іншої, таку монету також можна продати значно дорожче номіналу.