ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фото

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 12:46
Как выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фото Фото: Олег Псюк (instagram.com/kalush.official)
Автор: Styler

Олег Псюк из группы KALUSH Orchestra уже долгое время встречается со своей девушкой Александрой Билобров, с которой познакомился 1 марта 2021 года.

Как выглядит избранница популярного украинского рэпера - смотрите в материале Styler ниже.

Как выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фото

Девушка Олега Псюка из группы KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

Видно, что 27-летний Олег очень любит свою девушку, которой 21 год. На одном из своих выступлений он попросил зал всем вместе поздравить его любимую с днем рождения.

Александра не ожидала такого, и написала в Instagram, что о таком дне рождении даже мечтать не могла.

"Спасибо всем за теплые поздравления, и за то, что делаете меня такой счастливой! Олег, безгранично тебя люблю. Спасибо, за все, что ты делаешь для меня, я очень ценю это", - написала она.

Как выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фото

Как выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фото

Девушка Олега Псюка из группы KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

Под одним из совместных фото, Александра также поздравила рэпера с днем рождения и написала, что он очень много значит для нее.

Как выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фото

Девушка Олега Псюка из группы KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

"С появлением тебя в моей жизни все стало иначе…спокойнее, увереннее и с мнением "ну наконец, я тебя нашла". Горжусь твоими достижениями, творчеством, талантом и умением убеждать (ты знаешь, о чем я). Да и вообще твоими взглядами на жизнь, стремлением к лучшему, супер заряженными мечтами и целями", - отметила девушка.

Она также добавила, что всегда будет рядом и всегда будет поддерживать своего любимого и заботиться о нем.

Как выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фотоКак выглядит любимая девушка Олега Псюка из KALUSH: яркие фото

Девушка Олега Псюка из группы KALUSH (фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra)

Напомним, группа KALUSH Orchestra приняла участие в финале Нацотбора на Евровидение 2022. После победы Алины Паш в группе решили подготовить петицию на имя президента Украины, поскольку считают, что подсчеты велись не справедливо.

Мы также писали о том, что Алина Паш может не поехать на Евровидение. Государственная пограничная служба Украины проверит, законно ли певица посещала Крым в 2015 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
KALUSH
LITE
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022