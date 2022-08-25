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Как выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом "русского мира": красноречивое видео

Новина українською →
Кирилловка, Четверг 25 августа 2022 22:16
Как выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом "русского мира": красноречивое видео Коллаж РБК-Украина: коса Пересыпь в Кирилловке в августе 2022
Автор: Владимир Костырин

Популярные курорты на Азовском море после прихода российских оккупантов нынче пустуют, на пляжах Кирилловки и на косе Пересыпь, ранее традиционно заполненных туристами, сейчас никого не видно.

Безлюдное побережье и покинутые базы отдыха показал на видео житель временно захваченного войсками РФ Мелитополя, передает ria-m.tv.

С приходом российских интервентов курортный поселок Кирилловка выглядит, как городок-призрак, напоминает Зону отчуждения.

На косе Пересыпь в эти августовские дни отдыхающих просто нет, хотя в предыдущие годы было крайне сложно найти на базах отдыха как раз таки свободное место, а пляжи были полностью заполнены людьми.

Как выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом &quot;русского мира&quot;: красноречивое видеоКак выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом &quot;русского мира&quot;: красноречивое видеоКак выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом &quot;русского мира&quot;: красноречивое видео

Так сейчас выглядит коса Пересыпь с приходом "русского мира" (фото: скриншот с видео)

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В 2022-м многие пансионаты так и не открылись. На некоторых отдыхают жители оккупированных территорий, рискнувших отправиться к морю, несмотря на опасность.

Кафе и магазины сейчас закрыты наглухо. Дорога, по которой на авто ехал автор видео, пустынна, а на берегу моря - ни души.

Как выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом &quot;русского мира&quot;: красноречивое видеоКак выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом &quot;русского мира&quot;: красноречивое видеоКак выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом &quot;русского мира&quot;: красноречивое видео

В оккупированной РФ Кирилловке магазины и кафешки на рынке закрыты (фото: скриншот с видео)

Видео: как выглядит курортная Кирилловка и коса Пересыпь с приходом российских оккупантов

Для сравнения. Вот как в прошлом году летом выглядела Кирилловка:

Как выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом &quot;русского мира&quot;: красноречивое видео

Так выглядела Кирилловка в 2021 году (фото: vchaspik.ua)

Напомним, ранее мы писали, что жители Кирилловки показали состояние Азовского моря.

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Кирилловка Оккупированные территории
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