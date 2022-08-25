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Як виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом "русского мира": красномовне відео

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Кирилівка, Четвер 25 серпня 2022 22:16
Як виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом "русского мира": красномовне відео Колаж РБК-Україна: коса Пересип у Кирилівці в серпні 2022
Автор: Володимир Костирін

Популярні курорти на Азовському морі після приходу російських окупантів нині пустують, на пляжах Кирилівки та на косі Пересип, раніше традиційно заповнених туристами, зараз нікого не видно.

Безлюдне узбережжя і покинуті бази відпочинку показав на відео житель тимчасово захопленого військами РФ Мелітополя, передає ria-m.tv.

З приходом російських інтервентів курортне селище Кирилівка виглядає, як містечко-привид, нагадує Зону відчуження.

На косі Пересип в ці серпневі дні відпочиваючих просто немає, хоча в попередні роки було вкрай складно знайти на базах відпочинку якраз таки вільне місце, а пляжі були геть заповнені людьми.

Як виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом &quot;русского мира&quot;: красномовне відеоЯк виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом &quot;русского мира&quot;: красномовне відеоЯк виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом &quot;русского мира&quot;: красномовне відео

Так зараз виглядає коса Пересип з приходом "русского мира" (фото: скріншот з відео)

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У 2022-му чимало пансіонатів так і не відкрилися. На деяких відпочивають жителі окупованих територій, які ризикнули відправитися до моря, незважаючи на небезпеку.

Кафе і магазини зараз закриті наглухо. Дорога, якою на авто їхав автор відео, пустинна, а на березі моря - жодної душі.

Як виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом &quot;русского мира&quot;: красномовне відеоЯк виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом &quot;русского мира&quot;: красномовне відеоЯк виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом &quot;русского мира&quot;: красномовне відео

В окупованій РФ Кирилівці магазини і кафешки на ринку закриті (фото: скріншот з відео)

Відео: як виглядає курортна Кирилівка і коса Пересип з приходом російських окупантів

Для порівняння. Ось як минулого року влітку виглядала Кирилівка:

Як виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом &quot;русского мира&quot;: красномовне відео

Так виглядала Кирилівка в 2021 році (фото: vchaspik.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Кирилівки показали стан Азовського моря.

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Кирилловка Окуповані території
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