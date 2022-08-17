Очередь на эвакуацию - 10 дней. Как живет курортная Кирилловка в оккупации (фото)

Какая обстановка в Кирилловке и на Арабатской Стрелке в августе

Боевые действия постепенно приближаются к курортам Азовского моря. Так, в Кирилловку оккупанты недавно стянули множество единиц ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, разместив их в частных дворах.

Геническ содрогался от взрывов в Джанкое, в результате чего и без того малолюдные пляжи Кирилловки и Арабатской Стрелки окончательно опустели.

О ситуации на популярнейших курортах Азовкого моря TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на издание "Дніпро Регіон".

В этом году на море нет ни туристов, ни медуз

Медуз, появление которых обычно критиковали туристы на Азовском море в минувшие годы, на побережье стало значительно меньше. В июне 2022 года на берегу их было видно буквально единицы. В июле был условный пик, но даже в этот период у побережья их было намного меньше, чем в 2021-м. А в августе медузы в акватории Кирилловки и Арабатской Стрелки практически исчезли, рассказали журналистам в редакции Azov.UA.

Фото: Медуз в этом году мало (предоставлено РБК-Украина)

Хотя медуз в Азовском море меньше, отдыхающих в Кирилловке и на Арабатской Стрелке практически нет. И даже в районе центрального пляжа Счастливцево напротив знаменитой "стометровки", который в прошлые годы был буквально забит, отдыхают лишь единицы людей.

Развлекательные заведения, кафе и даже пляжные аттракционы - все закрыты, потому что нет отдыхающих.

В Кирилловке ситуация похожая — в середине недели можно найти лишь редких загорающих на пляже. И значительная часть из них — владельцы баз и частных домов на побережье и местные жители, которые до сих пор не эвакуировались.

Фото: Заведения и кафе в Кирилловке не работают (предоставлено РБК-Украина)

"Со слов владельцев туристического жилья, оставшихся в оккупации, количество отдыхающих в Кирилловке и на Арабатской Стрелке можно оценить на уровне 1-2% от загрузки прошлых годов. При этом, в случае курортов Генического района - это большей частью жители Херсона и Новой Каховки, а в случае Кирилловки, Приморска и Приморского Посада — жители Мелитополя и Энергодара", - прокомментировал динамику спроса на отдых в оккупации представитель службы бронирования Александр Мостовой.

Фото: В этом году на море ни отдыхающих, ни медуз (предоставлено РБК-Украина)

Он отметил, что служба не принимает заявки на бронирование жилья в оккупации, но к ним периодически поступают запросы в Viber и другие мессенджеры.

"Поэтому хотя бы в общих чертах мы можем оценить реалии спроса и обстановки на оккупированных курортах", - прокомментировал ситуацию с жильем в оккупации Мостовой.

Оккупанты завезли военную технику прямо в центр курорта

Из-за ухудшения обстановки в Новой Каховке и Энергодаре резко увеличился поток вынужденных переселенцев на курорты Азовского моря. Многие хотят переждать период активных военных действий в стороне от потенциальных артиллерийских обстрелов. В результате до 75% всех "отдыхающих" на Азовском море относятся к этой категории.

Фото: Отдыхающие селятся в дальних базах надолго (предоставлено РБК-Украина)

Многие жители из зоны оккупации предпочитают ехать в Кирилловку и на Арабатскую Стрелку, чтобы быть подальше от потенциальных активных боевых действий. Особенно это касается Энергодара и Новой Каховки.

Но ни о какой безопасности на захваченных оккупантами курортах и речи не идет. По словам местных жителей Кирилловки, оккупанты завезли прямо в центр на Приморский бульвар множество единиц ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

"В целом, начиная с марта месяца Арабатская Стрелка, Геническ и Кирилловка расценивались многими беженцами в качестве "тихих гаваней". Эти курорты находятся в стороне от крупных инфраструктурных объектов и других зон повышенного внимания со стороны захватчиков", - объяснил в комментарии РБК-Украина главный редактор медиапроекта Кирилловка.Укр Евгений Смельчаков.

Видео: Набережная в Счастливцево (youtube.com/Кирилловка.Укр)

С другой стороны - в пределах зоны оккупации россияне пока что не производят настолько глубоких досмотров, как при выезде на подконтрольные Украине территории.

"В итоге, в момент любых обострений в крупных соседних населенных пунктах в Кирилловке и на Арабатке появлялся поток клиентов на длительное проживание. Точно также эти курорты оказались пристанищем для жителей Мариуполя, которые потеряли свои дома. Ценник на жилье, удаленное от моря на 1-2 км, обычно находится в пределах 5000-8000 гривен в месяц, что сопоставимо со стоимостью аренды квартиры в городе. Именно такие клиенты составляют костяк постояльцев оккупированных курортов", - рассказал он.

Очередь на эвакуацию в Украину – 10 дней

Эксперт допускает, что во время контрнаступления ВСУ даже в этих условно тихих уголках у моря может стать "жарко" – россияне начнут ужесточать фильтрационные мероприятия, а выезд в сторону Украины может быть затруднен еще больше.

"Еще одним "намеком" на приближение украинской армии может стать массовый выезд местных жителей в Украину и Европу - в основном через Крым с целью избежания глубокой фильтрации и недельных очередей на блокпостах", - отмечает Евгений Смельчаков.

Фото: Курорты используют как путь эвакуации через Крым (предоставлено РБК-Украина)

Сейчас жителей оккупированных районов выпускают в Украину через Васильевку. При этом нужно выстоять очередь.

"Это зачастую около 10 дней. Многие таксисты занимают очередь заранее – место можно перекупить за деньги. "Шмонают" знатно, но сейчас без экстремизма. И проблема в дороге - ее размывает, поэтому с выездом есть сложности, но он реальный. Также - прямой выезд к нам идет через зону боевых столкновений. То есть, кому-то не повезет. Хотя в последнее время о таких случаях не слышал", - объясняет эксперт.

Видео: Коса Пересыпь в Кирилловке 16 августа (youtube.com/Кирилловка.Укр)

Поэтому местные жители выбирают альтернативный вариант - через Крым в Европу. А из Европы многие едут обратно в Украину. На въезде в Крым – фильтрация, но не настолько жестокая, как въезде на оккупированные территории.

Напомним, мы публиковали новые фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезона.