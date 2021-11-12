Как выглядит дворец кума Путина - Медведчука: шубохранилище, церковь на чердаке и секретная комната

В сети показали, как выглядит шикарный особняк Виктора Медведчука под Киевом - в Пуще-Водице. Сам политик сейчас под домашним арестом. Он обвиняется в государственной измене.

Как выглядит дворец кума Путина

Сейчас в особняке в Пуще-Водице проводится капитальный ремонт. Отметим, что площадь дома - немаленькая, она составляет 2 тысячи квадратных метров. Журналисты увидели, что на территории виллы целыми днями ходит человек с "болгаркой", в поместье вовсю идет ремонт.

Жена Медведчука Оксана Марченко в интервью говорила, что их дом очень скромный и живет семья без роскоши. Но это не так.

Сейчас в распоряжение журналистов попала схема реконструкции особняка. По плану - то, что будет после ремонта скромностью трудно назвать. Отметим, что участок, на котором находится дом, раньше относился к комплексу государственных дач, но в ноябре 2002 года земля была продана футбольному клубу "Динамо".



В сети показали, как выглядит дом Медведчука (Скриншот)

Что будет в особняке Медведчука

Сейчас в огромном доме вовсю идет ремонт. В искусственном водоеме даже спустили воду. В распоряжение журналистов попал план дома, в котором идет ремонт. Там запланирована комната для новогодних игрушек, церковь на чердаке, хранилище для меховых изделий и картин и 18-метровый бассейн. Всего будет четыре этажа. Также предусмотрен специальный блок для персонала, гостевой блок, кабинеты Марченко и Медведчука, тренажерный зал и собственная парикмахерская.

Очень интересно, за чей же счет идет ремонт, если Медведчук и Марченко находятся с недавнего времени под санкциями и их счета заблокированы.