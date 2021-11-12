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Як виглядає палац кума Путіна - Медведчука: шубосховище, церква на горищі і секретна кімната

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 15:35
Як виглядає палац кума Путіна - Медведчука: шубосховище, церква на горищі і секретна кімната У мережі показали будинок Медведчука під Києвом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали, як виглядає шикарний особняк Віктора Медведчука під Києвом - у Пущі-Водиці. Сам політик зараз під домашнім арештом. Він звинувачується в державній зраді.

Відео справжнього палацу показали журналісти "Радіо Свобода".

Як виглядає палац кума Путіна

Зараз в особняку в Пущі-Водиці проводиться капітальний ремонт. Відзначимо, що площа будинку - немаленька, вона становить 2 тисячі квадратних метрів. Журналісти побачили, що на території будинку цілими днями ходить людина з "болгаркою", в маєтку щосили йде ремонт.

Дружина Медведчука Оксана Марченко в інтерв'ю говорила, що їх будинок дуже скромний і живе сім'я без розкоші. Але це не так.

Зараз у розпорядження журналістів потрапила схема реконструкції особняка. За планом - те, що буде після ремонту скромністю важко назвати. Зазначимо, що ділянка, на якій знаходиться будинок, раніше відносилася до комплексу державних дач, але в листопаді 2002 року земля була продана футбольному клубу "Динамо".

Як виглядає палац кума Путіна - Медведчука: шубосховище, церква на горищі і секретна кімната
У мережі показали, як виглядає будинок Медведчука (скріншот)

Що буде в особняку Медведчука

Зараз у величезному будинку щосили йде ремонт. У штучній водоймі навіть спустили воду. У розпорядження журналістів потрапив план будинку, в якому йде ремонт. Там запланована кімната для новорічних іграшок, церква на горищі, сховище для хутряних виробів і картин і 18-метровий басейн.

Всього буде чотири поверхи. Також передбачений спеціальний блок для персоналу, гостьовий блок, кабінети Марченка і Медведчука, Тренажерний зал і власна перукарня.

Дуже цікаво, за чий же рахунок йде ремонт, якщо Медведчук і Марченко знаходяться з недавнього часу під санкціями і їх рахунки заблоковані.

Як виглядає палац кума Путіна - Медведчука: шубосховище, церква на горищі і секретна кімната

Як ми раніше писали, Україна знайшла нових власників літаків Медведчука і Козака. І ввела санкції.

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Віктор Медведчук
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