Вот так выглядит 250-гривневая монета, о которой мало кто знает (фото)

Памятная монета "Оранта" номиналом 250 гривен из чистого золота 999 пробы - не только редкая, но и дорогая. Если у вас есть такая, то можете ее продать за более чем тысячу долларов.
Как выглядит монета, в чем ее особенность и сколько стоит - читайте в материале Styler ниже.
Эта монета посвящена хранительнице украинского народа - образу Божьей матери, известному под названием Оранта в Соборе Святой Софии в Киеве.
Она была введена в обращение 28 июля 1997 года и относится к серии "Духовные сокровища Украины".
На аверсе монеты в центре расположено изображение кафедрального храма Киевской Руси, жемчужины древнерусской архитектуры XI века - Софии Киевской. Под ним обозначено время построения собора, номинал монеты и год чеканки (1996). Вверху по кругу монеты надпись "Україна".
На реверсе монеты - в центре круга, образованного растительным орнаментом, изображена фигура Богоматери Оранты - главной мозаики центральной апсиды храма. Фигуру Богоматери разделяет пополам горизонтально расположенная надпись "Оранта". Внизу расположена проба драгоценного металла и его чистый вес.
Вот так выглядит 250-гривневая монета "Оранта" (фото: violity.com)
Сейчас такую монету можно купить или продать за 31 тысячу гривен. Хотя в 2010-м за нее правили всего 9 тысяч.
Добавим, что всего таких монет было отчеканено три тысячи штук.
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