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Вот так выглядит 250-гривневая монета, о которой мало кто знает (фото)

Автор: Юлия Бойко

Памятная монета "Оранта" номиналом 250 гривен из чистого золота 999 пробы - не только редкая, но и дорогая. Если у вас есть такая, то можете ее продать за более чем тысячу долларов.

Как выглядит монета, в чем ее особенность и сколько стоит - читайте в материале Styler ниже.

Как выглядит 250-гривневая монета

Эта монета посвящена хранительнице украинского народа - образу Божьей матери, известному под названием Оранта в Соборе Святой Софии в Киеве.

Она была введена в обращение 28 июля 1997 года и относится к серии "Духовные сокровища Украины".

На аверсе монеты в центре расположено изображение кафедрального храма Киевской Руси, жемчужины древнерусской архитектуры XI века - Софии Киевской. Под ним обозначено время построения собора, номинал монеты и год чеканки (1996). Вверху по кругу монеты надпись "Україна".

На реверсе монеты - в центре круга, образованного растительным орнаментом, изображена фигура Богоматери Оранты - главной мозаики центральной апсиды храма. Фигуру Богоматери разделяет пополам горизонтально расположенная надпись "Оранта". Внизу расположена проба драгоценного металла и его чистый вес.

Вот так выглядит 250-гривневая монета "Оранта" (фото: violity.com)

Сейчас такую монету можно купить или продать за 31 тысячу гривен. Хотя в 2010-м за нее правили всего 9 тысяч.

Добавим, что всего таких монет было отчеканено три тысячи штук.

Смотрите также, как выглядит 1 гривна, за которую коллекционеры готовы платить по 50 тысяч.

Ранее мы рассказывали про 500-гривневую монету, которую вы точно не видели раньше.

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