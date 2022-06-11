Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт "Мрия" в Гостомеле (фото)

Что предлагает архитектор

По проекту предлагается устройство подъездных дорог от Киева в Гостомель и аэропорт.

Устройство второй взлетно-посадочной полосы, запроектированной КиевЗНИИЭП.

Организация терминала на основе двух взлетно-посадочных полос, с возможностью расширения до крупного транспортного хаба.

Устройство отдельного места под мемориал самолета "Мрия".

Как может выглядеть фантастический аэропорт

Так может выглядеть международный аэропорт в Гостомеле (фото: Facebook/Антонов)

"Пассажирский терминал "Мрия" в городе-герое Гостомеле – это взгляд в будущее! Проект предоставит большую перспективу на развитие столицы и пригородов. Это мощный противовес аэропорта "Борисполь" и возможность освободить столицу от аэропорта "Киев", отдав освобожденные территории под развитие столицы", - считает автор проекта.

Как выглядел аэродором "Антонов" в Гостомеле ранее

Аэродром Гостомель до войны выглядел так (фото: ru.wikipedia.org/wiki/Антонов)

Напомним, что во время высадки российского десанта в Киевскую область на территории аэродрома "Антонов" шли жестокие бои. Оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал людям, что страна обязательно создаст еще одну "Мрию". Для этого потребуется миллиард долларов.