Как может выглядеть будущий фантастический аэропорт "Мрия" в Гостомеле (фото)

В Гостомеле после войны могут построить новый международный аэропорт "Мрия". Если это произойдет, украинцам для полетов в Европу не нужно будет ехать в "Жуляны" или "Борисполь".
Новый проект разработала архитектор Оксана Оксюковская, при поддержке преподавателей архитектурного факультета КНУСА, сообщается в неофициальном сообществе "Антонов".
"Пассажирский терминал "Мрия" в городе-герое Гостомеле – это взгляд в будущее! Проект предоставит большую перспективу на развитие столицы и пригородов. Это мощный противовес аэропорта "Борисполь" и возможность освободить столицу от аэропорта "Киев", отдав освобожденные территории под развитие столицы", - считает автор проекта.
Напомним, что во время высадки российского десанта в Киевскую область на территории аэродрома "Антонов" шли жестокие бои. Оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал людям, что страна обязательно создаст еще одну "Мрию". Для этого потребуется миллиард долларов.
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Интересно, что в государственном предприятии "Антонов" подсчитали, сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 "Мрия", который является копией того самолета, что уничтожили российские оккупанты под Гостомелем.