Як може виглядати майбутній фантастичний аеропорт "Мрія" у Гостомелі (фото)

У Гостомелі після війни можуть побудувати новий міжнародний аеропорт "Мрія". Якщо це станеться, українцям для польотів до Європи не потрібно буде їхати в "Жуляни" або "Бориспіль".
Новий проект розробила архітектор Оксана Оксюковська, за підтримки викладачів архітектурного факультету КНУБА, повідомляється в неофіційному співтоваристві "Антонов".
"Пасажирський термінал" Мрія " у місті-герої Гостомелі – це погляд у майбутнє! Проект надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість. Це потужна противага аеропорту "Бориспіль" і можливість звільнити столицю від аеропорту" Київ", віддавши звільнені території під розвиток столиці", - вважає автор проекту.
Нагадаємо, що під час висадки російського десанту в Київську область на території аеродрому "Антонов" йшли жорстокі бої. Окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія".
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв людям, що країна обов'язково створить ще одну "Мрію". Для цього буде потрібно мільярд доларів.
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Цікаво, що в державному підприємстві "Антонов" підрахували, скільки коштуватиме добудувати легендарний АН-225 "Мрія", який є копією того літака, що знищили російські окупанти під Гостомелем.