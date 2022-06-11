Як може виглядати майбутній фантастичний аеропорт "Мрія" у Гостомелі (фото)

Що пропонує архітектор

За проектом пропонується влаштування під'їзних доріг від Києва до Гостомеля та аеропорту.

Влаштування другої злітно-посадкової смуги, запроектованої КиївЗНДІЕП.

Організація терміналу на основі двох злітно-посадкових смуг, з можливістю розширення до великого транспортного хаба.

Влаштування окремого місця під Меморіал літака"Мрія".

Як може виглядати фантастичний аеропорт

Так може виглядати Міжнародний аеропорт у Гостомелі (Фото: Facebook / Антонов)

"Пасажирський термінал" Мрія " у місті-герої Гостомелі – це погляд у майбутнє! Проект надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість. Це потужна противага аеропорту "Бориспіль" і можливість звільнити столицю від аеропорту" Київ", віддавши звільнені території під розвиток столиці", - вважає автор проекту.

Як виглядав аеродром "Антонов" у Гостомелі раніше

Аеродром Гостомель до війни виглядав так (фото: ru.wikipedia.org/wiki/Антонов)

Нагадаємо, що під час висадки російського десанту в Київську область на території аеродрому "Антонов" йшли жорстокі бої. Окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія".

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв людям, що країна обов'язково створить ще одну "Мрію". Для цього буде потрібно мільярд доларів.