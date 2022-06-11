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Як може виглядати майбутній фантастичний аеропорт "Мрія" у Гостомелі (фото)

Фото: як може виглядати аеропорт у Гостомелі (Facebook / Антонов)
Автор: Людмила Жукова

У Гостомелі після війни можуть побудувати новий міжнародний аеропорт "Мрія". Якщо це станеться, українцям для польотів до Європи не потрібно буде їхати в "Жуляни" або "Бориспіль".

Новий проект розробила архітектор Оксана Оксюковська, за підтримки викладачів архітектурного факультету КНУБА, повідомляється в неофіційному співтоваристві "Антонов".

Що пропонує архітектор

  • За проектом пропонується влаштування під'їзних доріг від Києва до Гостомеля та аеропорту.
  • Влаштування другої злітно-посадкової смуги, запроектованої КиївЗНДІЕП.
  • Організація терміналу на основі двох злітно-посадкових смуг, з можливістю розширення до великого транспортного хаба.
  • Влаштування окремого місця під Меморіал літака"Мрія".

Як може виглядати фантастичний аеропорт

Так може виглядати Міжнародний аеропорт у Гостомелі (Фото: Facebook / Антонов)

"Пасажирський термінал" Мрія " у місті-герої Гостомелі – це погляд у майбутнє! Проект надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість. Це потужна противага аеропорту "Бориспіль" і можливість звільнити столицю від аеропорту" Київ", віддавши звільнені території під розвиток столиці", - вважає автор проекту.

Як виглядав аеродром "Антонов" у Гостомелі раніше

Аеродром Гостомель до війни виглядав так (фото: ru.wikipedia.org/wiki/Антонов)

Нагадаємо, що під час висадки російського десанту в Київську область на території аеродрому "Антонов" йшли жорстокі бої. Окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія".

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв людям, що країна обов'язково створить ще одну "Мрію". Для цього буде потрібно мільярд доларів.

Читайте також, як виглядав найбільший у світі літак "Мрія" після навали окупантів на Київщину.

Цікаво, що в державному підприємстві "Антонов" підрахували, скільки коштуватиме добудувати легендарний АН-225 "Мрія", який є копією того літака, що знищили російські окупанти під Гостомелем.

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Гостомель