Миллиард долларов на "Мрию". Сколько будет стоить строительство самолета

В государственном предприятии "Антонов" подсчитали, сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 "Мрия", который является копией того самолета, что уничтожили российские оккупанты под Гостомелем. По предварительным данным, строительство обойдется в 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ГП "Антонов" Ларису Дроздову в эфире телемарафона.

"Были сделаны подсчеты. Где-то от 700 млн долларов до 1 млрд надо будет, чтобы достроить ту "Мрию", которая есть", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, один из самых крупных и мощных самолетов в мире АН-225 "Мрия" был уничтожен российскими военными 27 февраля. Это произошло на аэродроме "Антонов" в городе Гостомель, что неподалеку от Киева.

В Укроборонпроме сообщили, что на строительство нового самолета нужно минимум 3 млрд долларов и более 5 лет.

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