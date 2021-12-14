Виглядало дуже правдоподібно: шахраї придумали новий спосіб афери з ПриватБанком

Шахраї придумали новий спосіб афери з використанням Приватбанку. Клієнтці кілька разів дзвонили та видавали повну інформацію про її рахунки і називали свої дані.

Як розповіла клієнтка банку, вона ледь не віддала шахраям 20 тисяч гривень. В останній момент вона засумнівалася і відмовилася переказувати кошти.

За словами жінки, шахраї діяли дуже правдоподібно, називали свої імена, вказували її особисту інформацію, розмовляли ввічливо та українською мовою. Злочинці провели хорошу підготовчу роботу.

Два тижні тому Ганні Медведєвій подзвонили нібито від Служби безпеки ПриватБанку і запитали, чому вона не пройшла ідентифікацію особи за своїми картковими рахунками.

Чоловік сказав, що повинна була прийти смс з банку з інструкцією.

Коли Анна спробувала з'ясувати, чи не шахрай він, чоловік назвався, повідомив, що розмова записується і їй варто до 12 числа пройти ідентифікацію в будь-якому банкоматі.

Через два тижні Ганні Медведєвій знову подзвонили зі Служби безпеки банку.

Чоловік назвав своє ім'я, повідомив номер оператора і знову почав з'ясовувати, чому вона не пройшла ідентифікацію.

Він наполягав на тому, що смс з інструкцією було відправлено і є підтвердження, що клієнтка його отримала.

Також він попередив, що без ідентифікації рахунки будуть заблоковані, а на всі карти накладено штраф у розмірі 452 гривні.

Для розблокування доведеться потім особисто звертатися в головний офіс Служби безпеки в Дніпрі та була названа адреса.

Перспектива залишитися без коштів і доступу до карток клієнтку налякала, і вона почала з'ясовувати, як можна пройти ідентифікацію.

"Він сказав, що я можу пройти ідентифікацію в телефонному режимі. Для цього мені треба буде повідомити йому приблизні залишки за моїми рахунками й коли були останні транзакції. Він назвав мені всі мої карти, не за номерами, але вид рахунку і карти назвав. Тобто він знав моє ПІБ, і які у мене відкриті карти", - розповіла Анна Медведєва.

У стані хвилювання жінка забула про переказ коштів і назвала неправильні суми за рахунками. Її подякували та переключили на менеджера з ідентифікації.

Далі вона послухала музику і почала спілкуватися з ще одним працівником банку. Їй повідомили, що вона вказала неправильні дані при ідентифікації й доведеться пройти процедуру через банкомат.

"Знову - таки на дуже грамотному українському, з дуже грамотно побудованими юридичними формулюваннями. Уточнив, коли я зможу це зробити, я сказала, що протягом дня"

"Він сказав, що не піде, і що він, посилаючись на таку-то постанову Кабміну від такого-то числа зараз блокує мої рахунки на 17 днів, а для розблокування мені треба особисто звернутися в центральний офіс Служби безпеки в Дніпрі", - уточнила клієнтка.

Далі менеджер повідомив, що вже увійшов в її профіль і почав процес в ручному режимі. І тепер їй доведеться або відмовитися від процедури, або отримати статус заблокованої.

Для ідентифікації їй потрібно вибрати банкомат, де є дві камери - спрямовані зверху і знизу, а також вказав, де є такі поблизу.

Анна Медведєва зізнається, що у неї спочатку не виникло сумнівів, оскільки ПриватБанк неодноразово проводив ідентифікації клієнтів і змушував регулярно надавати документи.

Вона разом з менеджером на зв'язку дійшла до банкомата. Вставила карту, ввела пін-код, перевірила залишок.

З другої карти менеджер сказав зняти гроші та відразу ж покласти назад і назвав суму – 8 тисяч гривень. Уточнив, що доведеться це зробити двома трансакціями.

Коли Медведєва знову засумнівалася в справжності менеджера, вона попросила назвати інформацію, яку знає тільки вона і банк.

Менеджер відповів, що в телефонному режимі не має права повідомляти такі дані й знову акцентував на тому, що він не просить переказувати гроші або видати йому особисту інформацію.

Далі він знову почав залякувати тим, що всі рахунки заблокують і накладуть штраф. Потім він переключив жінку на третього менеджера. І вся розмова повторилася по колу.

Гроші з рахунку жінка зняла, але паралельно намагалася відкрити Приват24 на своїх девайсах і виявила, що пароль не приймається.

У цей час менеджер телефоном просив підійти до термінала і покласти гроші знову на рахунок. Але не безпосередньо, а через транзитний рахунок, який їй зараз продиктують.

І в цей момент Анна зрозуміла, що має справу з шахраями. Вона повісила трубку і не відповідала на дзвінки.

А після вона вирушила у відділення ПриватБанку, щоб розібратися в ситуації.

"Все закінчилося благополучно. Але мені не дає спокою думка, звідки шахраї знали які карти у мене відкриті (номер і ПІБ б'ються по базі ФОПів). А ще мені не дає спокою думка про те, наскільки все було добре підготовлено і реалістично"

"Якщо ви думаєте, що розвід - це для лохів, а ви розумний, і ніколи не поведетеся, подумайте ще раз. З того боку теж не дурні, і вони вчаться і розвиваються", - резюмувала жінка.