Как выглядели хищники 250 млн лет назад: ученые воссоздали образ зверей

Ученые воссоздали образ древних хищников - горгонспидов, обитавших на Земле около 250 миллионов лет назад. Исследователи показали, что у животных были огромные клыки, они напоминали огромные ножи для разделывания мяса.

Как пишет Daily Mail, такие зубы встречались у динозавров, а именно у Тиранозавра Рекса. Саблезубые животные сейчас изучаются экспертами из Великобритании, Канады и США.

Исследователи сообщают, что звери существовали еще за 166 миллионов лет до того, как пресловутый "царь динозавров" ступил на Землю. Горгонопсиды были примерно до 10 футов в длину, но, тем не менее, были очень быстрыми и смертоносными хищниками. Эксперты из Британии и США определили, что ткань зубов этого животного складывается вдоль их лезвийных режущих кромок, образуя серию лезвий, похожих на зазубрины.

Так выглядели древние хищники (фото: dailymail.co.uk)

Это позволяло хищникам мгновенно разрывать шкуры и плоть других ранних млекопитающих и рептилий. Они это делали так быстро, как сейчас ножи разрезают мясо.

Эти животные исчезли в результате крупнейшего в мире массового вымирания в конце пермского периода. Их жизнь датируется 250 миллионами лет тому назад.

Ученые выяснили что динозавры и горгонопсиды развили свои острые, как лезвия зубы независимо друг от друга, но у млекопитающих они появились первыми.

Как мы ранее писали, ученые показали, как выглядело древнее животное 150 млн лет назад.