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Як виглядали хижаки 250 млн років тому: вчені відтворили образ звірів

Автор: Людмила Жукова

Вчені відтворили образ стародавніх хижаків - горгонспидів, що мешкали на Землі близько 250 мільйонів років тому. Дослідники показали, що у тварин були величезні ікла, вони нагадували величезні ножі для оброблення м'яса.

Як пише Daily Mail, такі зуби зустрічалися у динозаврів, а саме у Тиранозавра Рекса. Шаблезубі тварини зараз вивчаються експертами з Великобританії, Канади і США.

Дослідники повідомляють, що звірі існували ще за 166 мільйонів років до того, як горезвісний "цар динозаврів" ступив на Землю. Горгонопсіди були приблизно до 10 футів в довжину, але, тим не менш, були дуже швидкими і смертоносними хижаками. Експерти з Британії та США визначили, що тканина зубів тварини складається уздовж їх лезових ріжучих крайок, утворюючи серію лез, схожих на щербини.

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Так виглядали давні хижаки (фото: dailymail.co.uk)

Це дозволяло хижакам миттєво розривати шкури та плоть інших ранніх ссавців і рептилій. Вони це робили так швидко, як зараз ножі ріжуть м'ясо.

Ці тварини зникли в результаті найбільшого в світі масового вимирання в кінці пермського періоду. Їх життя датується 250 мільйонами років тому.

Вчені з'ясували що динозаври і горгонспіди розвинули свої гострі, як леза зуби незалежно один від одного, але у ссавців вони з'явилися першими.

Як ми раніше писали, вчені показали, як виглядало давня тварина 150 млн років тому.

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