Як виглядали хижаки 250 млн років тому: вчені відтворили образ звірів

Вчені відтворили образ стародавніх хижаків - горгонспидів, що мешкали на Землі близько 250 мільйонів років тому. Дослідники показали, що у тварин були величезні ікла, вони нагадували величезні ножі для оброблення м'яса.
Як пише Daily Mail, такі зуби зустрічалися у динозаврів, а саме у Тиранозавра Рекса. Шаблезубі тварини зараз вивчаються експертами з Великобританії, Канади і США.
Дослідники повідомляють, що звірі існували ще за 166 мільйонів років до того, як горезвісний "цар динозаврів" ступив на Землю. Горгонопсіди були приблизно до 10 футів в довжину, але, тим не менш, були дуже швидкими і смертоносними хижаками. Експерти з Британії та США визначили, що тканина зубів тварини складається уздовж їх лезових ріжучих крайок, утворюючи серію лез, схожих на щербини.
Це дозволяло хижакам миттєво розривати шкури та плоть інших ранніх ссавців і рептилій. Вони це робили так швидко, як зараз ножі ріжуть м'ясо.
Ці тварини зникли в результаті найбільшого в світі масового вимирання в кінці пермського періоду. Їх життя датується 250 мільйонами років тому.
Вчені з'ясували що динозаври і горгонспіди розвинули свої гострі, як леза зуби незалежно один від одного, але у ссавців вони з'явилися першими.
Як ми раніше писали, вчені показали, як виглядало давня тварина 150 млн років тому.