Огромные глаза и зубы: ученые показали, как выглядело древнее животное 150 млн лет назад

Ученые показали древнюю рептилию (коллаж РБК-Украина)

Ученые воссоздали образ древнего животного, которое обитало на Земле около 150 миллионов лет тому назад. Это рептилия, немного напоминающая акулу. Она признана отдельным видом ихтиозавров.

Как сообщает издание PLOS One, новый вид водного динозавра получил название талассодрако этчеси (Thalassodraco etchesi). Его так назвали в честь имени автора находки Стива Этчеса.

Ученые определили внешний вид животного: у него были огромные глаза, а в пасти находилось около 200 штук мелких зубов. Также у рептилии была широкая грудная клетка.

Ученые показали древнюю рептилию (фото: journals.plos.org)

Впервые ученые нашли останки ихтиозавра еще в 2009 году, но они до настоящего времени были плохо изучены.

"Мы почти сразу поняли, что это новый вид, но потребовалось около года, чтобы сравнить ископаемое с другими ихтиозаврами и убедиться в правильности наших предположений", – рассказала один из авторов исследования Меган Эл Джейкобс.

Исследователи определили, что этот динозавр обитал на глубине, всплывая лишь для вздоха. В пищу он употреблял кальмаров и рыбу.

Как мы ранее рассказывали, археологи нашли в древней гробнице необычные украшения, которым больше тысячи лет.