Как выглядела улица Крещатик 50 лет назад: уникальные, раритетные фото

В сети показали раритетные фотографии самой главной улицы столицы Украины - Крещатика. Снимки появились в Facebook-группе "Старые фото Киева". В кадре можно увидеть Крещатик в 1979 году. Тогда по нему ходили троллейбусы, среди автомобилей можно увидеть такие марки, как "Волга" и "Москвич" и конечно же, символ Крещатика - цветущие каштаны.
Крещатик в 1979 году (фото: facebook.com/groups)
Но некоторые пользователи продолжили предаваться ностальгии и публиковать такие же раритетные снимки главной улицы столицы.
Крещатик в 70-е годы (фото: Facebook)
В комментариях украинцы начали вспоминать, что тогда по Крещатику ходил троллейбус из аэропорта Жуляны, а некоторые отметили, что тогда зелени было намного больше.
Как мы ранее писали, в сети появились фотографии Бессарабской площади, которые были сделаны более 100 лет назад, в 1890-е годы.
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