Как выглядела улица Крещатик 50 лет назад: уникальные, раритетные фото

В сети показали раритетные фото Крещатика (коллаж РБК-Украина)

В сети показали раритетные фотографии самой главной улицы столицы Украины - Крещатика. Снимки появились в Facebook-группе "Старые фото Киева". В кадре можно увидеть Крещатик в 1979 году. Тогда по нему ходили троллейбусы, среди автомобилей можно увидеть такие марки, как "Волга" и "Москвич" и конечно же, символ Крещатика - цветущие каштаны.

Крещатик в 1979 году (фото: facebook.com/groups)

Но некоторые пользователи продолжили предаваться ностальгии и публиковать такие же раритетные снимки главной улицы столицы.

Крещатик в 70-е годы (фото: Facebook)

В комментариях украинцы начали вспоминать, что тогда по Крещатику ходил троллейбус из аэропорта Жуляны, а некоторые отметили, что тогда зелени было намного больше.

Тролейбус номер 8 ездил по ул. Крещатик. 9 тролейбус с аэропорта "Жуляны". Было все иначе и мы моложе. Крещатик красив в любые времена!!

Помню эти старые троллейбусы №1, 11 и 13 ходили по Крещатику, еще 20-й ходил позже. Отличное фото.

Красивый Крещатик 70-х.

Нарешті бачу рідний Хрест. Але тоді він був дійсно зеленим.

Тепло уютно ,нравилось гулять с ребенком. Лавочки удобные и мороженое вкусное.

Как жаль, что такая красота только в прошлом.

Хоть бы на день вернуться на от Крещатик, что на фото!

Как мы ранее писали, в сети появились фотографии Бессарабской площади, которые были сделаны более 100 лет назад, в 1890-е годы.