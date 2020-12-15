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Як виглядала вулиця Хрещатик 50 років тому: унікальні, раритетні фото

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 08:53
Як виглядала вулиця Хрещатик 50 років тому: унікальні, раритетні фото
У мережі показали раритетні фото Хрещатика (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали раритетні фотографії найголовнішої вулиці столиці України - Хрещатику. Знімки з'явилися в Facebook-групі "Старі фото Києва". У кадрі можна побачити Хрещатик у 1979 році. Тоді по ньому ходили тролейбуси, серед автомобілів можна побачити такі марки, як "Волга" і "Москвич" і звичайно ж, символ Хрещатика - квітучі каштани.

Як виглядала вулиця Хрещатик 50 років тому: унікальні, раритетні фото

Хрещатик у 1979 році (фото: facebook.com/groups)

Але деякі користувачі продовжили віддаватися ностальгії і публікувати такі ж раритетні знімки головної вулиці столиці.

Як виглядала вулиця Хрещатик 50 років тому: унікальні, раритетні фотоЯк виглядала вулиця Хрещатик 50 років тому: унікальні, раритетні фотоХрещатик у 70-ті роки (фото: Facebook)

В коментарях українці почали згадувати, що тоді Хрещатиком ходив тролейбус з аеропорту Жуляни, а деякі зазначили, що тоді зелені було набагато більше.

  • Тролейбус номер 8 їздив по вул. Хрещатик. 9 тролейбус з аеропорту "Жуляни". Було все інакше і ми молодші. Хрещатик красивий у будь-які часи!!
  • Пам'ятаю ці старі тролейбуси №1, 11 і 13 ходили по Хрещатику, ще 20-ї ходив пізніше. Відмінне фото.
  • Красивий Хрещатик 70-х.
  • Нарешті бачу рідний Хрест.. Але тоді він був дійсно зеленим..
  • Тепло затишно, подобалося гуляти з дитиною. Зручні Лавочки та морозиво смачне.
  • Як шкода, що така краса лише в минулому.
  • Хоч би на день повернутися на Хрещатик, що на фото!

Як ми раніше писали, у мережі з'явилися фотографії Бессарабської площі, які були зроблені понад 100 років тому, в 1890-е роки.

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