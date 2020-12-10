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Бессарабка в Киеве 100 лет назад и сейчас: в сети показали уникальные фото

Киев, Четверг 10 декабря 2020 09:41
Бессарабка в Киеве 100 лет назад и сейчас: в сети показали уникальные фото
Как выглядела Бессарабка в Киеве 100 лет назад (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В сети появились фотографии Бессарабской площади, которые были сделаны более 100 лет назад, в 1890-е годы. Это историческое место стало известным с конца XVII столетия. Там сначала был открыт водный источник, потом был построен бассейн, а со временем был построен рынок.

Как рассказали на странице "Пуля" в Twitter, на месте нынешней киевской Бессарабки когда-то располагалась конная почтовая станция.

Историческое название Бессарабка местность получила от большого количества бродячих людей, которые селились в трущобах возле Крутого спуска. Этих людей в столице называли "бессарабы" (басарабы). Также есть версия, что эти люди были переселенцами из Бессарабии.

Бессарабка в Киеве 100 лет назад и сейчас: в сети показали уникальные фотоБессарабка в Киеве 100 лет назад и сейчас: в сети показали уникальные фотоБессарабка в Киеве 100 лет назад и сейчас: в сети показали уникальные фотоБессарабка в Киеве 100 лет назад и сейчас: в сети показали уникальные фото

Бессарабка в 1890 году (Фото: twitter.com)

В 1869 году местность, на которой теперь находится рынок, только начали облагораживать, так как там был пустырь. Он постоянно заливался водой, которая стекала со всех окрестных холмов. В то время Бессарабка была местом, где собирались бандиты, босяки и люди с дурной репутацией.

Рынок на Бессарабке появился в 1910 -1912 годах, хотя торговлю там начали вести задолго до его постройки. Архитектор Генрих Гай сделал проект базара с торговой площадью в 896 квадратных метров. В настоящее время этот рынок считается одним из самых дорогих базаров столицы. Деньги на постройку у Гая были от наследства киевского сахарозаводчика Лазаря Бродского, который после своей смерти завещал свои деньги на строительство крытого рынка.

Бессарабка в Киеве 100 лет назад и сейчас: в сети показали уникальные фото

Бессарабка в 1915 году (Фото: twitter.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали раритетные фото автовокзала в Киеве.

А также рассказывали о том, что в Киеве начали капитальный ремонт одной из старейших станций метро.

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