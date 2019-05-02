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Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 19:11
Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото
Вокзал в Черновцах (фото: digitalcollections.smu.edu)

В сети показали уникальные ретро фотографии украинской железной дороги

В сети появились уникальные старые фотографии, на которых показано, как выглядела Львовская железная дорога в 1868 году - через год после образования Австро-Венгрии. На то время города, изображенные на фото, находились в составе империи как коронные края - Королевство Галиция и Лодомерия и Герцогство Буковина.

На фото, опубликованных на сайте библиотеки ДеГольера Южного методистского университета США, можно увидеть "железнодорожные пейзажи" Галичины, Гуцульщины и Буковины.

Города и городки на фото: Лемберг (Львов), Старое село, Галич, Станиславов (Ивано-Франковск), Коломыя, Снятын, Черновцы. Кроме того, можно увидеть такие реки, как Быстрица Надворнянская (на фото - Быстрица Черная), Быстрица Солотвинская (на фото - Золотая Быстрица), Прут и Днестр.

 

Железнодорожный вокзал и вестибюль во Львове (фото: digitalcollections.smu.edu)

На фото также можно увидеть различные мастерские при железнодорожных вокзалах. Например, в Станиславе (Ивано-Франковск).

 

Вокзал, вид на железнодорожное депо и мастерские в Станиславе (фото: digitalcollections.smu.edu)

Большое внимание авторами было уделено небольшим вокзалам и мостам.

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Мост через реку Золотая Быстрица (фото: digitalcollections.smu.edu)

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Железнодорожный вокзал в Коломые (фото: digitalcollections.smu.edu)

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Мост через Прут (фото: digitalcollections.smu.edu)

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Мост над железнодорожными путями вблизи Львова (фото: digitalcollections.smu.edu)

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Вид на вахтовый железнодорожный дом (фото: digitalcollections.smu.edu)

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Вид на железный вокзал в Старом Селе (фото: digitalcollections.smu.edu)

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Мост через Днестр близ Галича (фото: digitalcollections.smu.edu)

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Мост через Быстрицу Черную (фото: digitalcollections.smu.edu)

Как выглядела украинская железная дорога 150 лет назад: уникальные фото

Железнодорожный вокзал в Снятыне (фото: digitalcollections.smu.edu)

 

Железнодорожный вокзал и вестибюль в Черновцах (фото: digitalcollections.smu.edu)

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