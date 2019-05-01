1905 год: в сети появились уникальные фото Украины

Украинка в Путивле в 1905 году (фото: loc.gov)

В сети показали уникальные снимки Украины из архивов Библиотеки Конгресса США

Уникальные цветные фото Украины, сделанные в 1905 году Сергеем Прокудиным-Горским, были опубликованы на сайте Библиотеки Конгресса США.

На снимках, которые долгое время лежали в архивах, можно увидеть Днепр (фото сделано в Киеве в мае), несколько интересных фотографий из древнего города Путивль Сумской области и его окрестностей, а также работы из Крыма (Ялта, Алупка и другие).

Мы собрали для вас снимки, которые как нельзя лучше передают дух того времени и показывают, как жили украинцы в начале ХХ века.

Путивль и его окрестности в 1905 году (фото: loc.gov)

Алупка в 1905 году (фото: loc.gov)

Ласточкино гнездо в 1905 году (фото: loc.gov)

Киев в 1905 году (фото: prokudin-gorskiy.ru)

Заметим, что Прокудин-Горский родился в Российской империи, но в 1918 году эмигрировал во Францию и забрал с собой практически все свои фотоработы. В 1948 году коллекцию выкупила у наследников фотографа американская Библиотека Конгресса.

Всего коллекция Прокудина-Горского, который сделал значительный вклад в развитие фотографии, насчитывает 1902 цветных и около 1000 черно-белых снимков. Их реставрация и обработка продолжается до сегодняшнего дня.

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