Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Вокзал у Чернівцях (фото: digitalcollections.smu.edu)

У мережі показали унікальні ретро фотографії української залізниці

У мережі з'явилися унікальні старі фотографії, на яких показано, як виглядала Львівська залізниця у 1868 році - через рік після утворення Австро-Угорщини. На той час міста, зображені на фото, перебували у складі імперії як коронні краї - Королівство Галичина та Лодомерія і Герцогство Буковина.

На фото, опублікованих на сайті бібліотеки ДеГольєра Південного методистського університету США, можна побачити "залізничні краєвиди" Галичини, Гуцульщини та Буковини.

Міста і містечка на фото: Лемберг (Львів), Старе село, Галич, Станіславів (Івано-Франківськ), Коломия, Снятин, Чернівці. Крім того, можна побачити такі річки, як Бистриця Надвірнянська (на фото - Бистриця Чорна), Бистриця Солотвинська (на фото - Золота Бистриця), Прут та Дністер.

Залізничний вокзал і вестибюль у Львові (фото: digitalcollections.smu.edu)

На фото також можна побачити різноманітні майстерні при залізничних вокзалах. Наприклад, у Станіславі (Івано-Франківськ).

Вокзал, вид на залізничне депо та майстерні в Станіславі (фото: digitalcollections.smu.edu)

Велику увагу авторами було приділено невеликим вокзалам та мостам.

Міст через річку Золота Бистриця (фото: digitalcollections.smu.edu)

Залізничний вокзал у Коломиї (фото: digitalcollections.smu.edu)

Міст через Прут (фото: digitalcollections.smu.edu)

Міст над залізничною колією поблизу Львова (фото: digitalcollections.smu.edu)

Вид на вахтовий залізничний будинок (фото: digitalcollections.smu.edu)

Вид на залізний вокзал у Старому Селі (фото: digitalcollections.smu.edu)

Міст через Дністер поблизу Галича (фото: digitalcollections.smu.edu)

Міст через Бистрицю Чорну (фото: digitalcollections.smu.edu)

Залізничний вокзал у Снятині (фото: digitalcollections.smu.edu)

Залізничний вокзал і вестибюль у Чернівцях (фото: digitalcollections.smu.edu)

Раніше на сайті Бібліотеки Конгресу США були опубліковані унікальні кольорові фото України, зроблені у 1905 році Сергієм Прокудіним-Горським.