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Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

STYLERЖиття    02.05.2019 - 19:11
Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото
Вокзал у Чернівцях (фото: digitalcollections.smu.edu)

У мережі показали унікальні ретро фотографії української залізниці

У мережі з'явилися унікальні старі фотографії, на яких показано, як виглядала Львівська залізниця у 1868 році - через рік після утворення Австро-Угорщини. На той час міста, зображені на фото, перебували у складі імперії як коронні краї - Королівство Галичина та Лодомерія і Герцогство Буковина.

На фото, опублікованих на сайті бібліотеки ДеГольєра Південного методистського університету США, можна побачити "залізничні краєвиди" Галичини, Гуцульщини та Буковини.

Міста і містечка на фото: Лемберг (Львів), Старе село, Галич, Станіславів (Івано-Франківськ), Коломия, Снятин, Чернівці. Крім того, можна побачити такі річки, як Бистриця Надвірнянська (на фото - Бистриця Чорна), Бистриця Солотвинська (на фото - Золота Бистриця), Прут та Дністер. 

 

Залізничний вокзал і вестибюль у Львові (фото: digitalcollections.smu.edu)

На фото також можна побачити різноманітні майстерні при залізничних вокзалах. Наприклад, у Станіславі (Івано-Франківськ).

 

Вокзал, вид на залізничне депо та майстерні в Станіславі (фото: digitalcollections.smu.edu)

Велику увагу авторами було приділено невеликим вокзалам та мостам.

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Міст через річку Золота Бистриця (фото: digitalcollections.smu.edu) 

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Залізничний вокзал у Коломиї (фото: digitalcollections.smu.edu)

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Міст через Прут (фото: digitalcollections.smu.edu)

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Міст над залізничною колією поблизу Львова (фото: digitalcollections.smu.edu)

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Вид на вахтовий залізничний будинок (фото: digitalcollections.smu.edu)

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Вид на залізний вокзал у Старому Селі (фото: digitalcollections.smu.edu)

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Міст через Дністер поблизу Галича (фото: digitalcollections.smu.edu)

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Міст через Бистрицю Чорну (фото: digitalcollections.smu.edu)

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото

Залізничний вокзал  у Снятині (фото: digitalcollections.smu.edu)

 

Залізничний вокзал і вестибюль у Чернівцях (фото: digitalcollections.smu.edu)

Раніше на сайті Бібліотеки Конгресу США були опубліковані унікальні кольорові фото України, зроблені у 1905 році Сергієм Прокудіним-Горським.

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