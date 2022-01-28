Как выглядел Львов в 1940-1950 годах: уникальные ретро-фото

Львов на протяжении многих столетий был научным, культурным и национальным центром Западной Украины. Этот город пережил несколько оккупаций и в разные периоды своего существования принадлежал к разным государствам.

Как выглядел Львов на фотографиях в 1940-1950 годах показал известный киевский архитектор Борис Алексеевич Ведерников. Фото были впервые опубликованы в Facebook -сообществе "Старые фото Украины".

Архитектор Борис Ведерников был автором в Доме проектных организаций и Центрального стадиона в Киеве, общежитий и типичных школ во многих городах Украины в 1960 –х годах.

Изначально Львов был столицей Галицко-Волынского государства, потом стал центром Русского воеводства, автономного Королевства Галиции и Лодомерии.

Львов в 1940-1950/Борис Ведерников

Потом Львов оказался в составе Австрийской империи. В 1918 году – столицей ЗУНР. С 1919 по 1939 год – снова в составе Второй Речи Посполитой.

В период Второй мировой войны был захвачен сначала советской, а потом немецкой армией. А после войны – вошел в состав Советского Союза.

Львов в 1940-1950/Борис Ведерников

В 1991 году – стал одним из самых крупных городов на западе в составе Независимой Украины.

Стоит отметить, что после 1940 года во Львове жизнь резко изменилась. Город вошел в состав СССР, там дислоцировалась армия. Но в это же время начались массовые репрессии и депортации в Сибирь украинского и польского населения.

Львов в 1940-1950/Борис Ведерников

В июле 1944 года советские войска вошли во Львов и возобновили работу всего города – начали работать советские государственные и партийные организации.

В город начали переезжать чиновники, военные, инженеры, медики и работники партийного аппарата с востока Украины.

Львов в 1940-1950/Борис Ведерников

В 1945-1946 году со Львова начали массово выезжать поляки. А пустые дома начали массово заселять переселенцами. Мигранты с оставшимися местными жителями создали по сути новое, послевоенное общество.

Львов в 1940-1950/Борис Ведерников