Как выглядел Киев 70 лет назад: впечатляющие фото из прошлого

Киев сегодня густо застроен высотками в жилых массивах. Больше всего таких "каменных" джунглей в спальных районах на Левом берегу столицы - Позняки, Троещина, Лесной массив, Дарница.

Но так было не всегда. Ранее в этих местах были пустыри, луги, поля, болота и зеленые зоны. Фото старого Киева показал ресурс my-kiev.

Дарница стала частью Киева в 1927-м. Тогда же там построили Дарницкое депо, возле которого появился Дарницкий вагоноремонтный завод, а затем рядом и первый жилой район - ДВРЗ.

Дарница в 1950-х годах выглядела так (фото: Старый Киев)

А вот интенсивное жилищное и промышленное строительство в районе началось после войны - в конце 1940-х. Тогда начали застраиваться Березняки, Воскресенка, Русановка.

Позняки и Оскорки до 1935 года были селами на окраине Киева, пока не присоединили к Дарницкому району. Интересно, что еще до 1989-го они оставались селами и поселками городского типа.

Промышленная зона начала создаваться тут в 1950-х годах. В 1967 году на Здолбуновской улице было возведено завод "Буревестник", а для обеспечения жильем его работников - небольшой жилой микрорайон, который стал первым микрорайоном современного массива Позняки. Первый жилой дом - это гостинка по адресу Здолбуновская улица, 1. Он был возведен в 1969 году.

Активная фаза застройки началась в 1989-м. А до этого времени Позняки были в основном лугами, где пасли скот жители окрестных сел. Ручьи, болота и около 15 озер. Большинство из них осушили, а грунт намыли. Тогда же началось строительство Южного моста и Сырецко-Печерской линии метро.

Так выглядели Позняки до застройки

Южный мост проверяют на прочность (фото: соцсети)

Троещина, Воскресенка, Лесной массив. Застройка Вигуровщины-Троещины началась после строительства Северного (раньше Московского) моста на Правый берег (его открыли в 1976-м). В 1981 году был заложен массив Троещина. На намывных территориях начато строительство Радужного массива. С 1983 года застраивалась Выгуровщина. Тогда же эта территория включена в состав Киева.

Троещина, 1985 год (фото: my-kiev.com)

Воскресенка была застроена раньше (1961-1968), а Лесной массив с 1965 по 1973 годы.

Бульвар Перова, Воскресенка 1966 год (фото: my-kiev.com)

Улица Миропольская, 1968 год, вид на Лесной массив.

А в 1979-м открыли станцию метро Пионерская (сейчас Лесная), которая до сих пор является конечной на "красной ветке" метро.

Строительство метро Лесная, конец 1970-х (фото: my-kiev.com)

Раньше мы писали, что "дереву Цоя" в Киеве дали охранный статус. В сети показали, как изменилась та самая верба на Березняках, возле которой культовая группа "Кино" снимала вместе с украинским режиссером Сергеем Лысенко короткометражку "Конец каникул".