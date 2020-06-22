Як виглядав Київ 70 років тому: вражаючі фото з минулого

Київ понад півстоліття тому виглядав зовсім по-іншому
Київ сьогодні густо забудований висотками в житлових масивах. Найбільше таких "кам'яних" джунглів у спальних районах на Лівому березі столиці - Позняки, Троєщина, Лісовий масив, Дарниця.
Але так було не завжди. Раніше в цих місцях були пустирі, луги, поля, болота і зелені зони. Фото старого Києва показав ресурс my-kiev.
Дарниця стала частиною Києва в 1927-му. Тоді ж там побудували Дарницьке депо, біля якого з'явився Дарницький вагоноремонтний завод, а потім поруч і перший житловий район - ДВРЗ.
Дарниця в 1950-х роках виглядала так (фото: Старий Київ)
А ось інтенсивне житлове і промислове будівництво в районі почалося після війни - в кінці 1940-х. Тоді почали забудовуватися Березняки, Воскресенка, Русанівка.
Позняки та Оскорки до 1935 року були селами на околиці Києва, поки не приєднали до Дарницького району. Цікаво, що ще до 1989-го вони залишалися селами та селищами міського типу.
Промислова зона почала створюватися тут в 1950-х роках. У 1967 році на вулиці Здолбунівській було зведено завод "Буревісник", а для забезпечення житлом працівників - невеликий житловий мікрорайон, який став першим мікрорайоном сучасного масиву Позняки. Перший житловий будинок - це гостинка за адресою вулиця Здолбунівська, 1. Він був зведений в 1969 році.
Активна фаза забудови почалася в 1989-му. А до цього часу Позняки були переважно луками, де випасали худобу жителі навколишніх сіл. Струмки, болота і близько 15 озер. Більшість з них осушили, а грунт намили. Тоді ж почалося будівництво Південного мосту та Сирецько-Печерської лінії метро.
Так виглядали Позняки до забудови
Південний міст перевіряють на міцність (фото: соцмережі)
Троєщина, Воскресенка, Лісовий масив. Забудова Вигурівщини-Троєщини почалася після будівництва Північного (раніше Московського) мосту на Правий берег (його відкрили в 1976-му). У 1981 році був закладений масив Троєщина. На намивних територіях розпочато будівництво Райдужного масиву. З 1983 року забудовувалася Вигурівщина. Тоді ж ця територія включена до складу Києва.
Троєщина, 1985 рік (фото: my-kiev.com)
Воскресенка була забудована раніше (1961-1968), а Лісовий масив з 1965 по 1973 роки.
Бульвар Перова, Воскресенка 1966 рік (фото: my-kiev.com)
Вулиця Миропільська, 1968 рік, вид на Лісовий масив.
А в 1979-му відкрили станцію метро Піонерська (зараз Лісова), яка досі є кінцевою на "червоній гілці" метро.
Будівництво метро Лісова, кінець 1970-х (фото: my-kiev.com)
Раніше ми писали, що "дереву Цоя" в Києві дали охоронний статус. В мережі показали, як змінилася та сама верба на Березняках, біля якої культова група "Кіно" знімала разом з українським режисером Сергієм Лисенком короткометражку "Кінець канікул".
Автор: Светлана Мащенко