"Выезд" Уляны Супрун в США взорвал сеть: она сделала все, что могла

Уляна Супрун, по информации СМИ, покинула Украину и улетела в США. И хотя такие данные не являются достоверными на 100%, украинцы уже "взорвали" соцсети вероятным "прощанием" с экс-чиновницей от Минздрава.
Так, по данным strana.ua, Супрун улетела в США после Нового года. Ресурс ссылается на директора Украинско-американского бюро защиты прав человека Семена Глузмана. Он утверждает, что бывшая и. о. министра здравоохранения уже не в Украине, но достоверно неизвестно - покинула она ее навсегда или только на время.
При этом в Госпогранслужбе говорят, что Супрун из Украины по состоянию на 4 января еще не вылетала.
Интересно, что некоторые украинцы восприняли выезд Супрун из страны, как хорошую новость.
В то же время многие сожалеют о вероятном выезде экс и. о. министра здравоохранения, говоря, что она сделала все, что могла.
Напомним, что Уляна Супрун в первый день нового 2021 года написала прощальный пост в Facebook, дав украинцам последний совет следовать здравому смыслу.