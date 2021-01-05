"Выезд" Уляны Супрун в США взорвал сеть: она сделала все, что могла

Уляна Супрун, по информации СМИ, покинула Украину и улетела в США. И хотя такие данные не являются достоверными на 100%, украинцы уже "взорвали" соцсети вероятным "прощанием" с экс-чиновницей от Минздрава.

Так, по данным strana.ua, Супрун улетела в США после Нового года. Ресурс ссылается на директора Украинско-американского бюро защиты прав человека Семена Глузмана. Он утверждает, что бывшая и. о. министра здравоохранения уже не в Украине, но достоверно неизвестно - покинула она ее навсегда или только на время.

При этом в Госпогранслужбе говорят, что Супрун из Украины по состоянию на 4 января еще не вылетала.

Интересно, что некоторые украинцы восприняли выезд Супрун из страны, как хорошую новость.

Щасливої дороги!

Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить

Хотіла зламати систему, виявилось неможливим, звикли до неї чухрукінці...

А миллиарды кто вернет, которые зависли за границей, а медприпараты не поступили в Украину. Ее место в тюрьме Украины.

В то же время многие сожалеют о вероятном выезде экс и. о. министра здравоохранения, говоря, что она сделала все, что могла.



Очень жаль, остались одни клоуны.

Молодець! Вона зробила все що змогла, але не все, що хотіла.

Можливо, людина й виконала своє завдання, а на більше не спроможна. І оці бани якоюсь дівчиною Стерненка теж дуже дивно, і не личить посадовій особі такого рівня... Такі сумні думки.

Напомним, что Уляна Супрун в первый день нового 2021 года написала прощальный пост в Facebook, дав украинцам последний совет следовать здравому смыслу.