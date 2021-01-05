"Виїзд" Уляни Супрун до США підірвав мережу: вона зробила все, що могла

Уляна Супрун, за інформацією ЗМІ, залишила Україну й полетіла в США. І хоча такі дані не є достовірними на 100%, українці вже "підірвали" соцмережі імовірним "прощанням" з ексчиновницею від МОЗ.

Так, за даними strana.ua, Супрун полетіла в США після Нового року. Ресурс посилається на директора Українсько-американського бюро захисту прав людини Семена Глузмана. Він стверджує, що колишня в. о. міністра охорони здоров'я вже не в Україні, але достовірно невідомо - вона покинула її назавжди чи тільки на час.

При цьому в Держприкордонслужбі кажуть, що Супрун з України за станом на 4 січня ще не вилітала.

Цікаво, що деякі українці сприйняли виїзд Супрун з країни, як гарну новину.

"Щасливої дороги!

Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить

Хотіла зламати систему, виявилось неможливим, звикли до неї чухрукінці...

А миллиарды кто вернет, которые зависли за границей, а медприпараты не поступили в Украину. Ее место в тюрьме Украины".

Водночас багато хто шкодує про ймовірний виїзд екс в.о. міністра охорони здоров'я, кажучи, що вона зробила все, що могла.



Очень жаль, остались одни клоуны.

Молодець! Вона зробила все що змогла, але не все, що хотіла.

Можливо, людина й виконала своє завдання, а на більше не спроможна. І оці бани якоюсь дівчиною Стерненка теж дуже дивно, і не личить посадовій особі такого рівня... Такі сумні думки".

Нагадаємо, що Уляна Супрун в перший день нового 2021 року написала прощальний пост у Facebook, давши українцям останню пораду слідувати здоровому глузду.