ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией

Новина українською →
Украина, Четверг 10 марта 2022 09:07
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией Фото: из-за развязанной Россией войны украинцы вынуждены покидать дома (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Из-за войны России против Украины для граждан нашей страны введены новые правила. В частности, мобильные операторы запустили национальный роуминг, позволяющий всегда оставаться на связи. Также украинцы теперь должны всегда иметь при себе документы, а при выезде за границу НБУ рекомендует не вывозит наличную гривну из страны.

Подробнее о ситуации в Украине в условиях войны - в материале РБК-Украина ниже.

Национальный роуминг

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell запустили национальный роуминг в Украине. Теперь украинцы могут свободно переключаться с одной сети на другую без доплат и смены сим-карт.

Для того, чтобы переключиться с одного оператора на другой необходимо отключить в настройках телефона автоматический выбор сети, а затем вручную выбрать доступного оператора. После этого нужно будет сделать пробный звонок или же отправить СМС-сообщение.

Такая услуга позволит украинцам оставаться на связи, в случае, если какой-то из операторов перестанет работать.

Деньги

Украинцам рекомендуют не снимать деньги с банковский карт и пользоваться безналичным рассчетом. Кроме того, НБУ просит граждан, выезжающих за границу, не вывозить наличную гривну. За рубежем также есть возможность оплаты товаров и услуг банковскими картами. В связи с этим, Нацбанк рекомендует положить наличные на карту перед выездом. Сделать это можно в отделении банка или через терминалы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных денег.

Кроме того, с 8 марта Нацбанк разрешил военным открывать счета в банках на основе военного билета, а украинцы, которые проживают на находящихся под угрозой оккупации территориях могут снимать деньги без ограничений.

Документы

В условиях военного положения граждане Украины всегда должны иметь при себе документы. При передвижении по городу или же между областями на блокпостах украинцев могут остановить для проверки документов.

Стоит отметить, что из-за войны в Украине не все документы отображаются в приложении "Дия". Это связано с тем, что для обеспечения безопасности данных СБУ отключает все госреестры до стабилизации ситуация в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Война в Украине
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины