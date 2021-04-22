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Выдуривала деньги: "чудесное исцеление" попрошайки во Франковске показали на видео

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 22 апреля 2021 22:18
Выдуривала деньги: "чудесное исцеление" попрошайки во Франковске показали на видео Коллаж РБК-Украина: в Ивано-Франковске мошенница притворялась калекой и просила милостыню
Автор: Владимир Костырин

В Ивано-Франковске женщина занималась попрошайничеством на улице, рассказывая прохожим о якобы своей инвалидности, и что не может ходить. Однако после беседы с правоохранителями мошенница вдруг в один момент "исцелилась" и поспешила прочь.

Об этом 22 апреля передали в муниципальной инспекции Ивано-Франковска на странице в Facebook.

Сообщается, что очередную попрошайку встретили сегодня "копы" во время патрулирования центральной части города.

Женщина, которая приехала на Прикарпатье из соседней области, выдуривала деньги у доверчивых граждан, которые верили словам мошенницы и ее образу калеки, и из сострадания давали милостыню.

"Однако, после общения с нашими инспекторами мошенница встала, взяла тележку в руки и побежала", - говорится в публикации.

Правоохранители призвали жителей города не давать деньги сомнительным лицам на улице.

"Если хотите помочь кому-то, делайте это через проверенные волонтерские организации", - рекомендовали они.

Также в Муниципальной инспекции опубликовали видео, показав "чудесное исцеление" попрошайки, которая якобы не могла ходить.

Видео: в Ивано-Франковске мошенница-попрошайка выдуривала деньги у прохожих

Ранее сообщалось, что в Киеве доверчивая пенсионерка добровольно отдала аферистам почти 500 тысяч гривен, поверив, что нужно спасать внучку после ДТП.

Напомним, недавно была раскрыта новая схема мошенничества, когда аферисты под видом коммунальщиков обворовывают украинцев.

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