Выдуривала деньги: "чудесное исцеление" попрошайки во Франковске показали на видео

В Ивано-Франковске женщина занималась попрошайничеством на улице, рассказывая прохожим о якобы своей инвалидности, и что не может ходить. Однако после беседы с правоохранителями мошенница вдруг в один момент "исцелилась" и поспешила прочь.

Об этом 22 апреля передали в муниципальной инспекции Ивано-Франковска на странице в Facebook .

Сообщается, что очередную попрошайку встретили сегодня "копы" во время патрулирования центральной части города.

Женщина, которая приехала на Прикарпатье из соседней области, выдуривала деньги у доверчивых граждан, которые верили словам мошенницы и ее образу калеки, и из сострадания давали милостыню.

"Однако, после общения с нашими инспекторами мошенница встала, взяла тележку в руки и побежала", - говорится в публикации.

Правоохранители призвали жителей города не давать деньги сомнительным лицам на улице.

"Если хотите помочь кому-то, делайте это через проверенные волонтерские организации", - рекомендовали они.

Также в Муниципальной инспекции опубликовали видео, показав "чудесное исцеление" попрошайки, которая якобы не могла ходить.

Видео: в Ивано-Франковске мошенница-попрошайка выдуривала деньги у прохожих