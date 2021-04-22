Видурювала гроші: "дивовижне зцілення" жебрачки у Франківську показали на відео
В Івано-Франківську жінка займалася жебрацтвом на вулиці, розповідаючи перехожим про нібито свою інвалідність, і що не може ходити. Однак після бесіди з правоохоронцями шахрайка раптом в один момент "зцілилася" і поспішила геть.
Про це 22 квітня передали в муніципальній інспекції Івано-Франківська на сторінці в Facebook.
Повідомляється, що чергову жебрачку зустріли сьогодні "копи" під час патрулювання центральної частини міста.
Жінка, яка приїхала на Прикарпаття з сусідньої області, видурювала гроші у довірливих громадян, які вірили словам шахрайки та її образу каліки, і від співчуття давали милостиню.
"Проте, після спілкування з нашими інспекторами шахрайка встала, взяла візок в руки і побігла", - йдеться в публікації.
Правоохоронці закликали жителів міста не давати гроші сумнівним особам на вулиці.
"Якщо хочете допомогти комусь, робіть це через перевірені волонтерські організації", - рекомендували вони.
Також в муніципальній інспекції опублікували відео, показавши "чудесне зцілення" жебрачки, яка нібито не могла ходити.
Відео: в Івано-Франківську шахрайка-жебрачка видурювала гроші у перехожих
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