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Видурювала гроші: "дивовижне зцілення" жебрачки у Франківську показали на відео

Новость на русском → Івано-Франківськ, Четвер 22 квітня 2021 22:18
Видурювала гроші: "дивовижне зцілення" жебрачки у Франківську показали на відео Колаж РБК-Україна: в Івано-Франківську шахрайка прикидалася калікою і просила милостиню
Автор: Володимир Костирін

В Івано-Франківську жінка займалася жебрацтвом на вулиці, розповідаючи перехожим про нібито свою інвалідність, і що не може ходити. Однак після бесіди з правоохоронцями шахрайка раптом в один момент "зцілилася" і поспішила геть.

Про це 22 квітня передали в муніципальній інспекції Івано-Франківська на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що чергову жебрачку зустріли сьогодні "копи" під час патрулювання центральної частини міста.

Жінка, яка приїхала на Прикарпаття з сусідньої області, видурювала гроші у довірливих громадян, які вірили словам шахрайки та її образу каліки, і від співчуття давали милостиню.

"Проте, після спілкування з нашими інспекторами шахрайка встала, взяла візок в руки і побігла", - йдеться в публікації.

Правоохоронці закликали жителів міста не давати гроші сумнівним особам на вулиці.

"Якщо хочете допомогти комусь, робіть це через перевірені волонтерські організації", - рекомендували вони.

Також в муніципальній інспекції опублікували відео, показавши "чудесне зцілення" жебрачки, яка нібито не могла ходити.

Відео: в Івано-Франківську шахрайка-жебрачка видурювала гроші у перехожих

Раніше повідомлялося, що в Києві довірлива пенсіонерка добровільно віддала аферистам майже 500 тисяч гривень, повіривши, що потрібно рятувати внучку після ДТП.

Нагадаємо, нещодавно була розкрита нова схема шахрайства, коли аферисти під виглядом комунальників обкрадають українців.

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