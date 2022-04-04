Видали іржаву гвинтівку 1941 року: полонений "армії ЛДНР" розповів, як їх готували до війни
Полонений так званої "армії ЛДНР" розповів, як їх росіяни готували до війни проти України. Снайперами призначали тих, хто жодного разу не стріляв, а водіями тих, хто не сидів за кермом, в арсеналі гвинтівка Мосіна, 1941-го року.
Про це повідомили в СБУ.
Як розповів 45-річний мешканець містечка Голубівка (колишній Кіровськ), Луганської області, у мирному житті він працював електриком.
У молодості був призваний на строкову службу до лав ЗСУ, але його комісували за станом здоров'я. Однак понад 25 років його примусово мобілізували в якості "гарматного м'яса" для путінської армії.
Жодних вчень для "армій ЛДНР" не проводили
"Взагалі, жодного разу з автомату не вистрілив. В армії служив, у стройбаті, ні разу не стріляв. Думав, може тут хоч покажуть... Зброя, половина іржава..." - каже військовополонений.
"Посади" роздавали навмання і навіть на заперечення мобілізованих, що в них нема відповідних навичок, ніяк не реагували.
"Снайпер каже, а в мене зір не дуже, який я снайпер... А вони - гвинтівку 41-го року, Мосіна. Комедійна армія, ми самі з цього сміялися. Нас пустити, переб'ють як курчат. Ми не солдати, ми не вміємо цього робити", - додав чоловік.
Раніше ми писали, в яких умовах росіяни лишили так звану "армію ДНР".
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