Выбросьте этот салат уже в первый день нового года: здоровье дороже!

По словам микробиолога и бактериолога Оксаны Вольской, наиболее опасны салаты, которые заправлены майонезом и сметаной, рыбные блюда, а также сладости, что сделаны с большим количеством кремов и яиц.

Какой новогодний салат имеет самый ограниченный срок хранения

По словам эксперта, наш любимый оливье после заправки безопасно можно есть всего четыре часа. Поэтому недоеденную ложку салата лучше выбросить, а не доедать утром.

Если же оливье стоит в холодильнике без заправки, он может продержаться не более 40 часов. При условии, что в салате не будет лука и огурцов (их нужно добавлять непосредственно перед употреблением).

А чтобы точно обезопасить себя, храните в отдельных лотках нарезанные овощи и белковосодержащие продукты.

Таким образом, наш оливье лучше доесть вечером 1 января, максимум утром 2-го числа, ведь хранить его можно не более двух суток.

Сроки хранения главных новогодних блюд: