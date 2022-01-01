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Выбросьте этот салат уже в первый день нового года: здоровье дороже!

Автор: Светлана Мащенко

Новогодние блюда имеют разные сроки хранения, поэтому эксперты советуют подумать лишний раз, прежде чем приняться доедать вчерашний салат. Опытные кулинары обычно маркируют лоточки с готовой едой, чтобы понять, когда ей пришел конец.

Запомните, эти сроки хранения новогодних блюд, чтобы не начать новый год с отравления. Какие из них следует выбросить уже в первый день - читайте ниже в материале Styler.

По словам микробиолога и бактериолога Оксаны Вольской, наиболее опасны салаты, которые заправлены майонезом и сметаной, рыбные блюда, а также сладости, что сделаны с большим количеством кремов и яиц.

Какой новогодний салат имеет самый ограниченный срок хранения

По словам эксперта, наш любимый оливье после заправки безопасно можно есть всего четыре часа. Поэтому недоеденную ложку салата лучше выбросить, а не доедать утром.

Если же оливье стоит в холодильнике без заправки, он может продержаться не более 40 часов. При условии, что в салате не будет лука и огурцов (их нужно добавлять непосредственно перед употреблением).

А чтобы точно обезопасить себя, храните в отдельных лотках нарезанные овощи и белковосодержащие продукты.

Таким образом, наш оливье лучше доесть вечером 1 января, максимум утром 2-го числа, ведь хранить его можно не более двух суток.

Сроки хранения главных новогодних блюд:

  • Шуба - 24 часа (включая время пропитки),
  • Крабовый салат - 24 часа заправленный и 48 часов незаправленный,
  • Фаршированные яйца - 2-3 суток,
  • Холодец - 3-4 дня.

Ранее мы писали также, как долго можно хранить разные новогодние салаты.

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