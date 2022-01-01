Викиньте цей салат вже в перший день нового року: здоров'я дорожче!

За словами мікробіолога і бактеріолога Оксани Вольської, найбільш небезпечні салати, які заправлені майонезом і сметаною, рибні страви, а також солодощі, що зроблені з великою кількістю кремів і яєць.

Який новорічний салат має найбільш обмежений термін зберігання

За словами експерта, наш улюблений олів'є після заправки безпечно можна їсти всього чотири години. Тому недоїдену ложку салату краще викинути, а не доїдати вранці.

Якщо ж олів'є стоїть в холодильнику без заправки, він може протриматися не більше 40 годин. За умови, що в салаті не буде цибулі та огірків (їх потрібно додавати безпосередньо перед вживанням).

А щоб точно убезпечити себе, зберігайте в окремих лотках нарізані овочі і білковомісткі продукти.

Таким чином, наш олів'є (незаправлений завчасно) краще доїсти ввечері 1 січня, максимум вранці 2-го числа, адже зберігати його можна не більше двох діб.

Терміни зберігання головних новорічних страв: