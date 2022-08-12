UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Тренды одежды 2022 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Модные эксперты делят одежду на трендовую, устаревшую и базовую. Различать эти понятия очень важно, если вы хотите, чтобы ваш лук всегда был безупречным.

Об этом в Instaram рассказала стилистка Анна Леканова.

По словам эксперта, базовые вещи будут служить вам годами, трендовые - сезон/два, а устаревшие надо просто выбросить.

Примерами базовых вещей, то есть вневременных могут быть маленькое черное платье, туфли-лодочки, красный пиджак или очки-авиаторы. Эти и другие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы.

А вот покупая трендовые вещи, надо помнить, что уже в следующем году они могут перейти в категорию устаревших. Поэтому откладывать их ношение "на выход", "до весны" или "на корпоратив" не стоит.

Теперь по порядку.

Красный пиджак

Приталенный - выбросить, классический прямой - беречь, потому что "база", укороченный - носить прямо сейчас.

Черное платье

С кружевом и закрытыми плечами - устарело, на бретелях средней длины - классика, с вырезами и бантами - тренд.

Футболка

С пайетками - выкинуть, однотонная - база, с асимметричными вырезами - тренд.

Джинсы

Скинни - выбросить, прямые с высокой талией - беречь, клеши со строчками, разрезами - носить сейчас.

Тренч

Приталенный короткий - на помойку, классический удлиненный - база, удлиненный цвета металлик - тренд.

Туфли

Лодочки на шпильке зауженные - выбросить, на среднем каблуке - беречь, на подборе-рюмке с сильно зауженными носками - тренд.

Очки

Авиаторы цветные - выбросить, авиаторы черные с градиентом - классика, непривычные вариации авиаторов - носить всегда.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Ранее мы писали о еще одном интересном тренде 2022 года - "пушистой" одежде.

Также эксперт назвал одежду, которую нельзя носить после 40 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
одежда