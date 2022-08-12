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Викинути, носити завжди і гарячі тренди: як відрізнити застарілий одяг від актуального

Тренди одягу 2022 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Модні експерти ділять одяг на трендовий, застарілий і базовий. Відрізняти ці поняття дуже важливо, якщо ви хочете, щоб ваш лук завжди був бездоганним.

Про це в Instaram розповіла стилістка Анна Леканова.

За словами експертки, базові речі будуть служити вам роками, трендові - сезон/два, а застарілі треба просто викинути.

Прикладами базових речей, тобто позачасових можуть бути маленька чорна сукня, туфлі-човники, червоний піджак чи окуляри-авіатори. Ці та інші речі мають бути в гардеробі кожної модниці.

А от купуючи трендові речі, треба пам'ятати, що вже наступного року вони можуть перейти в категорію застарілих. Тому відкладати їх носіння "на вихід", "до весни" чи "на корпоратив" не варто.

Тепер по порядку.

Червоний піджак

Приталений - викинути, класичний прямий - берегти, бо "база", укорочений - носити прямо зараз.

Чорна сукня

З мереживом і закритими плечами - застаріло, на бретелях середньої довжини - класика, з вирізами і бантами - тренд.

Футболка

З паєтками - викинути, однотонна - база, з асиметричними вирізами - тренд.

Джинси

Скіні - викинути, прямі з високою талією - берегти, кльоші зі строчками, розрізами - носити зараз.

Тренч

Приталений короткий - на смітник, класичний видовжений - база, видовжений кольору металік - тренд.

Туфлі

Човники на шпильці завужені - викинути, на середньому підборі - берегти, на підборі-рюмці з сильно завуженими носками - тренд.

Окуляри

Авіатори кольорові - викинути, авіатори чорні з градієнтом - класика, незвичні варіації авіаторів - носити завжди.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Раніше ми писали про ще один цікавий тренд 2022 року - "пухнастий" одяг.

Також експерт назвав одяг, який не можна носити після 40 років.

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