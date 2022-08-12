Викинути, носити завжди і гарячі тренди: як відрізнити застарілий одяг від актуального

Модні експерти ділять одяг на трендовий, застарілий і базовий. Відрізняти ці поняття дуже важливо, якщо ви хочете, щоб ваш лук завжди був бездоганним.
Про це в Instaram розповіла стилістка Анна Леканова.
За словами експертки, базові речі будуть служити вам роками, трендові - сезон/два, а застарілі треба просто викинути.
Прикладами базових речей, тобто позачасових можуть бути маленька чорна сукня, туфлі-човники, червоний піджак чи окуляри-авіатори. Ці та інші речі мають бути в гардеробі кожної модниці.
А от купуючи трендові речі, треба пам'ятати, що вже наступного року вони можуть перейти в категорію застарілих. Тому відкладати їх носіння "на вихід", "до весни" чи "на корпоратив" не варто.
Тепер по порядку.
Приталений - викинути, класичний прямий - берегти, бо "база", укорочений - носити прямо зараз.
З мереживом і закритими плечами - застаріло, на бретелях середньої довжини - класика, з вирізами і бантами - тренд.
З паєтками - викинути, однотонна - база, з асиметричними вирізами - тренд.
Скіні - викинути, прямі з високою талією - берегти, кльоші зі строчками, розрізами - носити зараз.
Приталений короткий - на смітник, класичний видовжений - база, видовжений кольору металік - тренд.
Човники на шпильці завужені - викинути, на середньому підборі - берегти, на підборі-рюмці з сильно завуженими носками - тренд.
Авіатори кольорові - викинути, авіатори чорні з градієнтом - класика, незвичні варіації авіаторів - носити завжди.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
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