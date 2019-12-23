Выброшенные деньги: врачи назвали топ-10 ненужных анализов

Анализы в Украине в наши дни можно сдать практически в любое время суток и в удобном для пациента районе. На рынке представлено много лабораторий, а некоторые из них выезжают даже на дом. При этом даже сами медики считают, что в некоторых случаях анализы абсолютно бесполезны. В каких случаях лучше отказаться от лабораторных исследований - в материале Styler.

Врач-инфекционист Дарья Паниева предоставила топ-10 самых бесполезных анализов, на которые не стоит тратить ни время, ни деньги, подвергая себя порой болезненной процедуре. Об этом пишет 24tv.ua.

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1. Исследование кала на дисбактериоз, которое очень часто прописывают маленьким детям. В западной медицине такого диагноза и вовсе нет. Это эквивалентно гаданию на кофейной гуще, уверена медик.

2. Герпес 1, 2 и 3 типов, краснуха, корь, паротит. Любые анализы на эти заболевания бесполезны при наличии их проявлений. В таких случаях диагноз ставят по клинической картине, а не по результатам лабораторных исследований.

3. Герпес 6 и 7 типов. Любые анализы бесполезны, поскольку рекомендации к лечению еще не разработаны, а препараты пока еще на фазе клинических испытаний.

4. Повторная проба на антитела класса IgG ко всем герпесам и токсоплазмам, если ранее результат был положительным. Антитела остаются в организме на всю жизнь, а колебания их титров не имеют к диагностике никакого отношения.

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5. Выявление Вируса Эпштейна-Барра в слюне методом полимеразной цепной реакции. Однократное обнаружение не подтверждает инфицирования. Но, даже если вирус обнаружен многократно, это никак не влияет на тактику лечения.

6. Анализ на антитела IgG к любым инфекциям у детей до года, поскольку в этот период отличить детские антитела от материнских в организме ребенка невозможно.

7. Любые анализы перед прививкой у здоровых детей. Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не обнаруживаются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.

8. Определение общего IgE для выяснения причины аллергии.

9. Иммунограмма ребенку, потому что он начал чаще болеть "из-за садика". Медик уверена, что норма ОРВИ для ребенка садикового возраста 10-12 раз в год.

10. КТ/МРТ головного мозга при подозрении менингита. Этот диагноз можно подтвердить только с помощью исследования спинномозговой жидкости.