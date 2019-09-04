Какие лабораторные исследования пациентам должны делать бесплатно: все подробности

Медики рассказали, на какие бесплатные исследования и тесты могут рассчитывать украинцы
Пациенты могут бесплатно получить четыре лабораторных исследования и четыре быстрых теста. Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины.
Пациентам необходимо прийти на примем к своему лечащему врачу и он выпишет направление на анализ и направит в лабораторию заведения, или к поставщику этой услуги. Это может быть лаборатория коммунального или частного медицинского учреждения.
Пациент может бесплатно получить следующие анализы:
Бесплатные лабораторные исследования в Украине (фото: flickr.com)
При этом пациент не должен приносить с собой или платить за вакуумную пробирку (вакутайнер) для анализа крови, перчатки, спиртовую салфетку/вату/спирт, шприц и контейнер для сбора мочи.
Их предоставляет медучреждение. Если врач считает, что нужно провести лабораторные исследования, необходимо спросить у него, где можно получить контейнер для сбора мочи.
Быстрые тесты можно пройти на приеме у врача, или в манипуляционном кабинете медучреждения.
Каждое учреждение организовывает этот процесс по-своему. Но пациенты должны знать, что за все расходные материалы уже заплатила Национальная служба здоровья Украины.
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