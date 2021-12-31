Как выбрать спелый и вкусный ананас на Новый год: секретный лайфхак

Определить степень зрелости и спелости ананаса сложно из-за плотной кожуры плода. Если плод перезрел, то под этой кожурой уже могут начаться процессы гниения, размножения бактерий и грибков.

Обратите внимание на цвет, форму, состояние плодоножки и зеленой верхушки. У самых вкусных ананасов плодоножка должна быть сухая, зеленый верх – густой и не менее 10-12 см в длину.

Присмотритесь внимательно к кожуре. У вкусного и сочного ананаса желто-коричневые чешуйки должны иметь чуть подсохшие кончики. Зеленая кожура говорит о том, что плод еще не дозревший, а бурая и бордовая – о том, что плод уже перезрел и может быть испорченным.

По кожуре ананаса нужно постучать и послушать звук. Если он глухой и глубокий – ананас спелый и сладкий. Если звук пустой – плод еще не дозрел.

Если при надавливании на кожуру вмятина быстро восстанавливается, то это хороший признак. Если нет – мякоть ананаса уже начала гнить.

Средний ананас должен весить от 1 до 2 кг. Если плод намного легче, то он уже начал усыхать и терять массу из-за длительного или неправильного хранения.

Однобокая или сухая листва на ананасе – признак плохого качества плода. Покрутите верхушку, у спелого фрукта она слегка проворачивается в гнезде.

Также можно проверить ананас на запах. Качественный и спелый плод имеет тонкий фруктовый аромат. Очень интенсивный фруктовый запах или резкий – говорит о перезрелости ананаса или начале процесса гниения в мякоти.

Отсутствие запаха вас тоже должно насторожить. Такой ананас еще не дозрел, он был рано сорван и дозревал в дороге. Покупать его не стоит, он будет не вкусный.