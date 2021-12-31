Як вибрати стиглий і смачний ананас на Новий Рік: секретний лайфхак

Визначити ступінь зрілості та стиглості ананаса складно через щільної шкірки плоду. Якщо плід перезрів, то під цією шкіркою вже можуть початися процеси гниття, розмноження бактерій і грибків.

Зверніть увагу на колір, форму, стан плодоніжки та зеленої верхівки. У найсмачніших ананасів плодоніжка повинна бути суха, зелений верх – густий і не менше 10-12 см в довжину.

Придивіться уважно до шкірки. У смачного і соковитого ананаса жовто-коричневі лусочки повинні мати трохи підсохлі кінчики. Зелена шкірка говорить про те, що плід ще не дозрілий, а бура і бордова – про те, що плід вже перезрів і може бути зіпсованим.

По шкірці ананаса потрібно постукати та послухати звук. Якщо він глухий і глибокий – ананас стиглий і солодкий. Якщо звук порожній - плід ще не дозрів.

Якщо при натисканні на шкірку вм'ятина швидко відновлюється, то це хороша ознака. Якщо ні - м'якоть ананаса вже почала гнити.

Середній ананас повинен важити від 1 до 2 кг. Якщо плід набагато легше, то він вже почав всихати та втрачати масу через тривале або неправильне зберігання.

Однобоке або сухе листя на ананасі – ознака поганої якості плоду. Покрутіть верхівку, у стиглого фрукта вона злегка провертається в гнізді.

Також можна перевірити ананас на запах. Якісний і стиглий плід має тонкий фруктовий аромат. Дуже інтенсивний фруктовий запах або різкий – говорить про перезрілість ананаса або початку процесу гниття в м'якоті.

Відсутність запаху вас теж має насторожити. Такий ананас ще не дозрів, він був рано зірваний і дозрівав в дорозі. Купувати його не варто, він буде не смачний.