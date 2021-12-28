Мандарины могут быть опасными: как выбрать на рынке качественный продукт
Мандарины – основной новогодний фрукт на столах украинцев. Перед праздниками эти цитрусовые закупают килограммами.
Однако не все знают, что мандарины могут быть некачественные или испорченные.
Как не купить испорченные мандарины накануне праздников, рассказали в Radiotrek.
На рынках Украины представлены мандарины разных сортов из многих южных стран. Самые популярные – клементин, но есть еще сацума, миннеолас и многие другие.
Самые сладкие и в них нет косточек – сацума и клементин. Эти виды мандарин хранятся дольше и редко бывают кислыми.
А вот обычный мандарин имеет более светлую кожицу и чаще всего у него кислый привкус или кисло-сладкий.
Чем тяжелее мандарин, тем он сочнее
Когда мандарин срывают с дерева, он сразу же начинает терять свой сок. И его вес, соответственно, начинает уменьшаться.
Если вам взвесили в пакете много мандарин, но общий вес так и не достиг 1-2 кг, то скорее всего фрукт лежит уже давно и в нем почти не осталось нектара.
Возьмите мандарин в руку перед покупкой. Если он тяжелый, то брать стоит. Если совсем легкий, то выбирайте другие цитрусовые.
Обращайте внимание на кожицу
Именно кожица расскажет вам о свежести плода. Она должна быть твердой. Если кожица тоненькая и легко снимается, то это означает, что фрукт уже начал терять свою сочность.
Смотрите на темечко
Место срыва мандарина с дерева должно быть белым и мягким. Если там есть коричневые пятна, то мандарин уже начал подсыхать.
Листья
Если вам повезло покупать мандарины, у которых есть листья и веточки – обратите внимание на их цвет. Сочные, зеленые и мягкие листья говорят о том, что эти фрукты совсем-совсем свежие.
Напомним, ранее мы писали о том, как быстро сделать кислые мандарины сладкими.
А также мы рассказывали о том, сколько мандаринов можно съедать детям в день без вреда для здоровья.