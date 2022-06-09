Как выбрать самую вкусную и сладкую черешню: спелую и без химикатов

Как покупать черешню

1. Покупайте черешню только там, где вам могут предоставить сертификат качества и другие документы. Избегайте покупок с машин, на стихийных рынках, с рук - неизвестно, кто и как ее выращивал, собирал и транспортировал.

2. У спелой черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Если кожица матовая и не блестит - черешню сорвали давно и долго хранили до продажи.

3. У качественной черешни мякоть плотная и упругая. Мягкая черешня - плохого качества, ягода перезрела или же начала портиться.

4. Не стоит выбирать черешню без плодоножек - в такой ягоде быстро образовываются микробы и бактерии, потому что плодоножка закрывает вход для них. Если плодоножка потемневшая, а не зеленая - ягоды хранили очень долго.

5. Желтая и розовая черешня - более нежная и водяниста, вкус кисло-сладкий. У темной черешни вкус более сладкий и насыщенный. Самая вкусная черешня появляется к середине сезона - это вторая половина июня.

6. Из-за долгой транспортировки и погодных условий черешню нередко обрабатывают специальными химикатами, которые позволяют ягодам не так быстро портиться. Обработку химией выдает белая впадинка в месте, где плодоножка крепится к ягоде. Если черешню обработали совсем недавно - там будет белый налет.

Как правильно мыть черешню

Ягоды нужно мыть очень тщательно, так как на них воздействует очень много факторов - солнце, дождь, пыль, газы, химические вещества, грязь, личинки насекомых, птицы и различные микроорганизмы и бактерии.

Насыпьте черешню в дуршлаг или специальную миску с сеткой. Промойте каждую ягоду под проточной водой. Вода может быть холодная или комнатной температуры, кипяток вам не нужен. Потом просушите. Если хвостики удалили - съесть ее нужно быстро.

Как хранить черешню

Хранить черешню нужно только в холодильнике - возьмите для этого бумажный пакет или пластиковую емкость. Мыть черешню перед хранением в холодильнике не нужно, это уменьшит срок хранения.

Ягоды размещайте подальше от других фруктов и овощей. Качественная и спелая черешня может храниться в холодильнике до 10 дней. Желтую и розовую лучше съесть побыстрее - она долго не стоит.

Кому нельзя есть черешню

Большое количество ягод может вызвать проблемы с желудком, поэтому разовая порция не должна превышать 200 г.

Сладкие сорта черешни не стоит употреблять диабетикам. Яркие сорта нельзя людям с аллергической реакцией.

Черешню нельзя есть сразу после еды, подождите хотя бы полчаса - могут быть проблемы с газообразованием, несварением желудка.

Маленьким детям до 1 года не стоит давать ягоды, а после - только без косточек.

Нельзя есть черешню при гастрите острого типа с повышенной кислотностью.