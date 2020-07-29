Как выбрать самую сладкую и сочную дыню: продавец поделился секретом

Сладкая сочная и ароматная дыня является одним из атрибутов, за которые мы любим летом. Но иногда купив плод на рынке или в супермаркете, мы получаем дома разочарование. Вместо медовых ломтиков, которые тают на губах, нам достается привкус сырого картофеля.

Специалисты говорят, что к выбору дыни нужно подойти ответственно, чтобы потом с тоской вспоминать про обилие бахчевых и ждать следующего сезона. Есть несколько довольно известных критериев оценки дыни, но продавцы рассказали еще один секрет, про который мало кто знает.

Как выбрать самую лучшую дыню

Главным критерием при выборе дыни является аромат. Если вы чувствуете запах зелени, то перед вами незрелый плод. Такие дыни любят поставщики, ведь они не мнутся при транспортировке. Но для покупателя эта дыня - выброшенные деньги. А вот спелый плод имеет ярко выраженный сладкий сахарный аромат. Нюхать дыню нужно у хвостика и сбоку. Если вы чувствуете одинаково приятный запах, то смело покупайте плод.

Можно также попробовать выбрать сладкую дыню "на ощупь". Если слегка надавить пальцами на кожуру, дыня должна слегка пружинить. Если она жесткая, значит еще недоспела и будет невкусной. Если же наоборот пальцы сильно проваливаются, значит дыня перезрела и скоро испортится. Ко всему она может быть горькой.

А вот одна любительница дынь поделилась необычным секретом, который она узнала у продавца, пишет Женский клуб.

Женщина говорит, что кроме внешнего вида и запаха надо обращать внимание на специфические желтые полосы вдоль плода. Такая дыня должна быть невероятно сахарной и сладкой.

Эти полоски указывают на вкусную дыню (фото: Женские секреты)

Как правильно хранить и употреблять дыню

Разрезанную дыню нельзя хранить при комнатной температуре. Если не съели весь плод за раз - уберите ее в холодильник.

Кроме того, специалисты не советуют употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, алкоголем и молоком, потому что вы рискуете получить расстройство желудка.

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