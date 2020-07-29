Як вибрати найсолодшу і найсоковитішу диню: продавець поділився секретом

Солодка соковита і ароматна диня є одним з атрибутів, за які ми любимо літо. Але іноді купивши плід на ринку чи в супермаркеті, ми отримуємо вдома розчарування. Замість медових скибочок, які тануть на губах, нам дістається присмаку сирої картоплі.

Фахівці кажуть, що до вибору дині потрібно підійти відповідально, щоб потім з тугою згадувати про достаток баштанних і чекати наступного сезону. Є кілька досить відомих критеріїв оцінки дині, але продавці розповіли ще один секрет, про який мало хто знає.

Як вибрати найкращу диню

Головним критерієм при виборі дині є аромат. Якщо ви відчуваєте запах зелені, то перед вами незрілий плід. Такі дині люблять постачальники, адже вони не мнуться при транспортуванні. Але для покупця ця диня - викинуті гроші. А ось стиглий плід має яскраво виражений солодкий цукровий аромат. Нюхати диню потрібно біля хвостика і збоку. Якщо ви відчуваєте однаково приємний запах, то сміливо купуйте плід.

Можна також спробувати вибрати солодку диню "на дотик". Якщо злегка натиснути пальцями на шкіру, диня повинна злегка пружинити. Якщо вона жорстка, значить ще недостигла і буде несмачною. Якщо ж навпаки пальці сильно провалюються, значить диня перезріла і скоро зіпсується. До всього вона може бути гіркою.

А ось одна любителька динь поділилася незвичайним секретом, який вона дізналася у продавця, пише Жіночий клуб.

Жінка каже, що крім зовнішнього вигляду і запаху треба звертати увагу на специфічні жовті смуги уздовж плоду. Така диня повинна бути неймовірно цукровою і солодкою.

Ці смужки вказують на смачну диню (фото: Жіночі секрети)

Як правильно зберігати і вживати диню

Розрізану диню не можна зберігати при кімнатній температурі. Якщо не з'їли весь плід за раз - приберіть його в холодильник.

Крім того, фахівці не радять вживати диню в поєднанні з холодною водою, кисломолочними продуктами, алкоголем і молоком, тому що ви ризикуєте отримати розлад шлунка.

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