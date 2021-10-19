Как выбрать обогреватель, чтобы дома было тепло

Существуют несколько типов обогревателей, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Масляные обогреватели

Масляный обогреватель (фото: lifehacker.ru)

Внутри таких обогревателей находится минеральное масло, которое нагревается от электрической спирали, после чего отдает тепло корпусу. Внешне они напоминают обычную батарею.

Стоит отметить, что такие обогреватели сильнее греются те, в которых меньше секций.

Плюсы. Они работают тихо, долго сохраняют тепло после выключения и считаются экологически чистыми.

Минусы. Они сильно нагреваются. Поэтому могут быть опасными для домашних животных и маленьких детей. Также они медленно прогревают помещение.

Конвекторы

Конвектор (фото: lifehacker.ru)

Такие обогреватели впускают в себя холодный воздух через нижние отверстия в корпусе и прогревают его.

Плюсы. Они также бесшумны. Несильно греются, поэтому безопасны для животных и детей. Их можно легко объединить в единую отопительную сеть, поэтому они часто используются на даче.

Минусы. Нагрев происходит медленно, и зависит от его расположения: чем он будет ниже, тем лучше будет греть.

Тепловентиляторы

Тепловентилятор (фото: lifehacker.ru)

Такой тип обогревателей распространяет теплый воздух с помощью вращения лопастей. Часто у них есть поворотный механизм.

Плюсы. Очень быстро нагревают помещение. При этом потребляют относительно мало энергии.

Минусы. Они шумные. Если пыль попадает на тепловую спираль, то будет чувствоваться неприятный запах гари.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасный обогреватель (фото: lifehacker.ru)

Такие обогреватели используют безвредное инфракрасное излучение. Поэтому они, греют не воздух, а объекты, кторые попадают под их лучи. К примеру, людей, мебель, стены, пол.

Плюсы. Они тихие и подходят для обогрева не только помещений, но и беседок, дачных дворов и других открытых площадок. Кроме того, они самые экономичными. Особенно газовые модели, которые работают не от баллона, а от магистрали природного газа.

Минусы. Они не пригодны для обогрева больших помещений, где много комнат. Зоны, куда не попадают инфракрасные лучи, остаются холодными.

Электрокамины

Электрокамин (фото: lifehacker.ru)

Они могут быть отдельным устройством, или же встраиваться в мебель.

Плюсы. Стильный элемент декора, который подарит вам уют.

Минусы. Греться такими устройствами очень плохо. Поэтому, елси вы хотите обогреть помещение, смотрите в сторону других обогревателей.